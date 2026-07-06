Неправильні дії коштуватимуть життя: як поводитися, якщо опинилися під завалами (інфографіка)

Що потрібно знати у надзвичайній ситуації

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Після чергового розбирання завалів внаслідок влучання російської ракети у житлову багатоповерхівку у Києві, у соцмережах зʼявилася інструкція про те, як поводитися в такому випадку.

Як поводитися, якщо ви опинилися під завалами, написали у Threads. Неправильні дії можуть вартувати життя.

"Під завалами. Без паніки, з розумом. Масований обстріл – це реальність, до якої треба бути готовим кожному. Якщо вас засипало, правило одне: економте ресурси та подавайте сигнал", – йдеться у публікації.

Що робити, якщо ви опинилися під завалами:

1. Не треба кричати до втрати пульсу, адже пил заб’є легені, ви знесилитесь за 10 хвилин. Замість цього треба слухати, що відбувається назовні. Варто подавати голос або стукати металом по металу, тільки коли чуєте людей або техніку поруч.

2. У таких умовах необхідно забути про запальнички, тому що витік газу – це лише питання часу після прильоту. Будь-яка іскра викличе вибух. Можна використовувати тільки світло ліхтарика або стукіт.

3. Розбирати "печеру" небезпечно. Ви не знаєте, на чому тримається плита зверху. Ваша активна спроба "викопатися" може призвести до повторного обвалу. Зафіксуйте себе в максимально безпечному положенні.

4. Стисніть зуби та намагайтеся опанувати себе. Страх – це нормально, але паніка з’їдає кисень. Думайте про те, що рятувальники вже працюють.

Що робити, якщо опинилися під завалами. Інфографіка "Телеграфа"

"Ваша задача – просто дочекатися. Важливо: Тримайте документи та телефон при собі навіть вдома", – порадили у дописі.

Нагадаємо, в ніч на шосте липня росіяни атакували Київ шістьма ракетами "Циркон". "Телеграф" розповів, скільки часу є сховатися, якщо Росія запускає цю ракету.