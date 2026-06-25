Времени спрятаться почти нет: за сколько "Циркон" долетает до крупных городов Украины

Из-за высокой скорости ракета является одной из самых опасных

Вечером в четверг, 25 июня, россияне атаковали Киев пятью ракетами "Циркон". По сообщениям мониторов, все они были сбиты украинскими силами ПВО.

Опасность этого вооружения состоит в высокой скорости, которая не позволяет добежать до укрытия, ведь времени практически нет. В сети опубликовали анимацию подлета аэробаллистической ракеты к украинской столице с оккупированного Крыма и из Курской области.

Как ранее отмечали в Силах обороны Юга, российская гиперзвуковая противокорабельная ракета "Циркон" способна развивать скорость свыше 9000 км/ч и достигать украинских городов за считанные минуты.

Согласно озвученным ранее оценкам ВСУ, Одессы, Херсона и Николаева ракета "Циркон" может достичь примерно за минуту, Днепра и Запорожья — менее чем за 2,5 минуты, Кропивницкого — приблизительно за три минуты, а Киева — за 3,5 минуты. Также сообщалось, что путь до Винницы может занимать около 3,6 минуты, до Харькова — 3,9 минуты, а до Львова — 5,3 минуты.

Время подлета "Циркона" до крупных городов Украины. Инфографика "Телеграфа"

Эксперты обратили внимание на ошибку в расчетах

Позже в Defense Express заявили, что такие расчеты нельзя считать корректными. Издание пояснило, что показатель в 9000 км/ч получен путем пересчета скорости в 7,5 Маха, однако это не постоянная скорость полета, а лишь кратковременный максимум, достигаемый ракетой во время пикирования на цель.

Дело в том, что на основном маршевом участке "Циркон", по оценкам экспертов, летит со скоростью около 5,5 Маха, что на высоте порядка 30 километров соответствует примерно 5970 км/ч.

Теоретически это означало бы, что при пуске с комплекса "Объект-100" под Севастополем до подлета к Киеву может пройти около семи минут, а при запуске из модернизированного комплекса "Бастион" на мысе Тарханкут — примерно шесть минут. Однако специалисты подчеркивают, что подобные оценки остаются условными.

Для точного определения времени подлета необходимо знать реальные характеристики ракеты, ее скорость на разных этапах полета, высоту, траекторию и возможные маневры.

Поскольку "Циркон" использует аэробаллистическую траекторию, определить время его подлета к тому или иному украинскому городу с точностью до секунд пока практически невозможно.

В Defense Express отмечают, что гораздо важнее то, насколько быстро будет обнаружен запуск, проведена идентификация цели и передан сигнал воздушной тревоги, ведь в таком случае у людей действительно остается крайне мало времени, чтобы укрыться в безопасном месте.

Ранее мы рассказали, почему ракету "Циркон" тяжело сбить. Она является одной из самых опасных в арсенале армии РФ.