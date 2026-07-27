Який шматок дає більше м'яса та менше відходів - стегно чи верхня частина тушки

Одна деталь під час вибору м'яса може зекономити гроші

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Багато покупців роками беруть у магазині стегно або верхню частину тушки, навіть не замислюючись, що між ними є суттєва різниця. Обидва шматки виглядають схожими, але один із них може виявитися значно вигіднішим.

Фахівці з LosAndes 142 радять звертати увагу не лише на ціну, а й на форму шматка, кількість відходів та те, для якої страви купується м’ясо.

Чим особливе стегно

Стегно вирізають із внутрішньої частини задньої ноги тварини. Воно має рівномірну структуру, містить мало жиру та практично не має жорстких прожилок після правильної обробки.

Завдяки своїй формі цей шматок легко нарізати на великі й однакові за товщиною стейки. Це особливо зручно, якщо потрібно приготувати багато відбивних одночасно — вони просмажаться рівномірно.

Крім панірованих відбивних, стегно добре підходить для тонких стейків, рулетів із начинкою та інших страв.

Стегно яловиче. Фото: М'ясторія

Чим відрізняється верхня частина тушки

Верхню частину тушки також вирізають із задньої ноги, але вона має іншу будову. Це м’ясо дуже ніжне, хоча його структура менш однорідна.

Через це стейки можуть виходити різного розміру, тому вони не завжди готуються однаково швидко.

Попри це, верхня частина тушки також вважається гарним вибором для відбивних, особливо якщо головне — м’якість м’яса.

Верхня частина туші яловичини. Фото: carneargentina

Що краще обрати

Якщо потрібні великі, однакові шматки для панірування, практичніше купувати стегно. Воно дає більше готового продукту та має менше відходів.

Якщо ж важливіша максимально ніжна текстура, можна обрати верхню частину тушки, навіть якщо шматки будуть менш рівними.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому розморожувати м'ясо під струменем води – це злив грошей.