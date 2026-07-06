Неправильные действия будут стоить жизни: как себя вести, если оказались под завалами (инфографика)

Что нужно знать в чрезвычайной ситуации

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После очередной разборки завалов в результате попадания российской ракеты в жилую многоэтажку в Киеве, в соцсетях появилась инструкция о том, как вести себя в таком случае.

Как поступать, если вы оказались под завалами, написали в Threads. Неправильные действия могут стоить жизни.

"Под завалами. Без паники, с умом. Массированный обстрел – это реальность, к которой нужно быть готовым каждому. Если вас засыпало, правило одно: экономьте ресурсы и подавайте сигнал", – говорится в публикации.

Что делать, если вы оказались под завалами:

1. Не надо кричать до потери пульса, ведь пыль забьет легкие, вы обессилите за 10 минут. Вместо этого нужно слушать, что происходит снаружи. Следует подавать голос или стучать металлом по металлу, только когда слышите людей или технику рядом.

2. В таких условиях необходимо забыть о зажигалках, потому что утечка газа – это только вопрос времени после прилета. Любая искра вызовет взрыв. Можно использовать только свет фонарика или стук.

3. Разбирать "пещеру" опасно. Вы не знаете, на чем держится плита сверху. Ваша активная попытка выкопаться может привести к повторному обвалу. Зафиксируйте себя в максимально безопасном положении.

4. Сожмите зубы и старайтесь овладеть собой. Страх – это нормально, но паника съедает кислород. Думайте о том, что спасатели уже работают.

Что делать, если очутились под завалами. Инфографика "Телеграфа"

"Ваша задача – просто дождаться. Важно: Держите документы и телефон при себе даже дома", – посоветовали в сообщении.

Напомним, в ночь на шестое июля россияне атаковали Киев шестью ракетами "Циркон". "Телеграф" рассказал, сколько времени есть укрыться, если Россия запускает эту ракету.