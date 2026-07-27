Забудьте про старе прання: технологія, яка краще бореться зі стійкими плямами

Цей режим у пральній машині створює піну, яка глибше очищає одяг

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Звичайне прання поступово відходить у минуле — сучасні пральні машини отримують технології, які не просто очищають речі, а й допомагають довше зберігати їхній вигляд. Один із нових пристроїв робить ставку на густу піну, особливу конструкцію барабана та автоматичний догляд за білизною.

Нею стала машина TCL P682 Super Drum, як написали в LosAndes 142. Машина має великий барабан діаметром 540 мм і спеціальні ребра всередині, які створюють рухи, схожі на ручне прання. Це допомагає краще видаляти забруднення, не посилюючи тертя об тканину.

Пральна машина сама контролює засіб, воду та рух білизни. Фото: LosAndes 142

Головна особливість — технологія JetBubble. Вона змішує мийний засіб із водою та повітрям, утворюючи густу піну, яка швидше проникає у волокна одягу.

Для жирних і кавових плям передбачені спеціальні режими з регулюванням температури та швидкості обертання барабана.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що одна непомітна деталь у пральній машині може стати причиною затхлого запаху одягу, якщо її регулярно не очищати. Багато людей навіть не здогадуються про неї.