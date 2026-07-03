Ніколи не робіть це з черешнею: американський спосіб зберігати її до 10 днів

Є кілька важливих правил тривалого зберігання

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Черешня може зберігатися до десяти днів, якщо знати правила. Це дуже актуально зараз, коли сезон черешні у розпалі та скоро піде на спад.

Як правильно зберігати черешню, щоб вона довго не псувалася, розповів відомий американський кулінарний сайт про їжу та напої Serious Eats. Перше правило — черешню, призначену для довшого зберігання, в жодному разі не можна мити. Вода може проникнути до мікротріщинок на шкірці ягід та спровокувати гниття. Головне — зберігати ягоди у холоді та сухому місці.

Отже, для зберігання потрібно купувати не перезрілі міцні та пружні ягоди. Вони мають бути сухими та блискучими. Якщо є можливість, краще купувати черешню з плодоніжками.

Після покупки потрібно якомога швидше принести її додому та покласти у холодильник. Перед цим треба оглянути черешню та видалити всі гнилі або тріснуті ягоди.

Якщо залишите в оригінальній упаковці (у ПЕТ-контейнері), ягоди зазвичай зберігаються до 8 днів. Якщо є можливість розкласти черешню в один шар — вона протримається на кілька днів довше. Для цього можна використовувати широке блюдо, або таця.

Цікавий факт: З погляду ботаніки черешня — це не ягода, а кістянка (однонасінний плід). Водночас у побуті та кулінарії черешню зазвичай називають ягодою.

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