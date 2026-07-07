Лютий хижак із милою мордою: українка зустріла рідкісного червонокнижного звіра (фото)

Рідкісний мешканець відкритих ландшафтів опинився в центрі уваги

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На Харківщині українка помітила під час прогулянки прямо посеред вулиці невеликого пухнастого звірка з незвичайним забарвленням — темною мордочкою, світлими плямами та смугастим хвостом. Як виявилося, перед нею була червонокнижна тварина — перегузня.

Відповідний пост було опубліковано у соціальній мережі Threads. Дівчина поділилася фотографією дикого звіра.

Це рідкісний хижак сімейства куницевих, єдиний представник свого роду. Характерною рисою перегузні є її строкатий колір. Верхня частина тіла (спина та боки) забарвлена в жовтий колір і покрита коричневими та рудими плямами та смужками, над лопатками – великі плями. Нижня частина тіла чорного кольору.

Перегузня. Фото: Threads

Також ці тварини населяють сухі території, де немає дерев, такі як степи, і частково напівпустелі та пустелі. Іноді зустрічаються і на порослих травами передгірних плато. Зрідка ці звірі спостерігалися і в горах, де їхнє поширення доведено до висоти 3000 м-коду.

В Україні перегузня була поширена на території Запорізької, Донецької та Луганської областей.

Перегузня. Фото: Вікіпедія

Перегузня на поверхню вилазить уночі або в сутінки. Рідше селиться у чагарниках, долинах річок та краях лісових масивів у лісостепу. Перегузні звичайні – дуже корисні тварини. Вчені підрахували, що кожна особина, знищуючи від 300 до 820 гризунів, щорічно зберігає лише таким чином три тонни зеленої трави.

Крім того, перегузня занесена до Червоної книги України. Природоохоронний статус виду: рідкісний. В Україні проживає лише близько 100 особин.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яку дику тварину найчастіше можна побачити у великих містах.