Штраф — це ще не все: як водіїв в Україні покарають за непройдений техконтроль

Відповідальність за порушення передбачено КУпАП

В Україні через відсутність техогляду можуть покарати чималим штрафом. У деяких випадках у водія можуть навіть тимчасово забрати права.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів автоюрист Олександр Швець.

Детальніше про це читайте у матеріалі "Штрафи та мінус права: кому в Україні терміново потрібно пройти техогляд і що потрібно знати".

За словами експерта, відповідальність за відсутність пройденого техконтролю в Україні регулює КУпАП:

Перший раз за відсутність сертифікату – 340 грн штрафу;

повторно – 850-1700 або позбавлення права управління до 6 місяців.

"Штраф накладається на водія в першу чергу. Також може накладатися на механіка автопарку за випуск на маршрут технічно несправного ТЗ", — пояснив автоюрист.

Техконтроль в Україні. Інфографіка — "Телеграф"

Раніше "Телеграф" також писав, що в Україні було запроваджено онлайн-сервіс для перевірки протоколу техогляду транспортних засобів. Розвиток цифрових технологій є одним із пріоритетних завдань у сфері надання адміністративних послуг. Як наслідок це сприяє покращенню якості обслуговування та доступності громадян до державного сервісу.