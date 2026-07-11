Не беріть ніж і щітку: цей спосіб допоможе очистити картоплю за лічені хвилини

Молода картопля — один із найулюбленіших сезонних продуктів, але її підготовка до приготування часто забирає чимало часу.

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Тонка шкірка, пісок і залишки ґрунту змушують господинь довго працювати зі щіткою або ножем. Втім, відомий кухар показав спосіб, який дозволяє значно спростити цей процес. Для швидкого очищення знадобиться лише один звичний продукт, який є майже на кожній кухні, — крупна сіль. Про це пише mojegotowanie.

Простий спосіб без ножа та зайвих зусиль

Кухар Томаш Стшельчик поділився власним методом підготовки молодої картоплі. За його словами, бульби не потрібно ретельно чистити ножем — достатньо скористатися природними властивостями солі. Спочатку картоплю потрібно покласти у велику миску або каструлю та щедро посипати крупною сіллю. Після цього бульби слід активно перемішувати, щоб вони терлися одна об одну.

Кристали солі працюють як своєрідний природний абразив: вони допомагають видалити забруднення та тонкий верхній шар шкірки, не пошкоджуючи саму картоплю. Через кілька хвилин до ємності можна додати трохи води й повторити процес. Після цього достатньо добре промити картоплю під проточною водою — і вона буде готова до варіння чи запікання. Увесь процес займає приблизно п’ять хвилин.

Чому молоду картоплю не варто повністю очищати

За словами кухаря, головна помилка багатьох господинь — намагатися повністю зрізати шкірку з молодих бульб. Молода картопля має дуже тонку й ніжну шкірку, яка не лише легко очищується, а й містить частину корисних речовин. Саме під нею зберігаються компоненти, що впливають на характерний смак і аромат продукту. Крім того, часткове очищення дозволяє зменшити кількість відходів і зберегти більше самої картоплі.

Кухонна хитрість, яка економить час

Такий спосіб може стати справжньою знахідкою для тих, хто часто готує молоду картоплю в сезон. Замість тривалого чищення достатньо скористатися простим продуктом із кухонної шафки. Крупна сіль допомагає швидко позбутися бруду, зберегти ніжну структуру картоплі та підготувати її до приготування без зайвих зусиль.