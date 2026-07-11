Не берите нож и щетку: этот способ поможет очистить картофель в считанные минуты

Молодой картофель — один из самых любимых сезонных продуктов, но его подготовка к приготовлению часто занимает немало времени.

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Тонкая шкурка, песок и остатки почвы заставляют хозяек долго работать со щеткой или ножом. Впрочем, известный повар показал способ, позволяющий значительно упростить этот процесс. Для быстрой очистки понадобится только один привычный продукт, который есть почти на каждой кухне – крупная соль. Об этом пишет mojegotowanie.

Простой способ без ножа и лишних усилий

Повар Томаш Стшельчик поделился собственным методом подготовки молодого картофеля. По его словам, клубни не нужно тщательно чистить ножом – достаточно воспользоваться природными свойствами соли. Сначала картофель нужно положить в большую миску или кастрюлю и обильно посыпать крупной солью. После этого клубни следует активно перемешивать, чтобы они терлись друг о друга.

Кристаллы соли работают как своеобразный природный абразив: они помогают удалить загрязнение и тонкий верхний слой кожуры, не повреждая сам картофель. Через несколько минут в емкость можно добавить немного воды и повторить процесс. После этого достаточно хорошо промыть картофель под проточной водой — и он будет готов к варке или запеканию. Весь процесс занимает около пяти минут.

Почему молодой картофель не стоит полностью очищать

По словам повара, главная ошибка многих хозяек — пытаться полностью срезать шкурку с молодых клубней. Молодой картофель имеет очень тонкую и нежную кожуру, которая не только легко очищается, но содержит часть полезных веществ. Именно под ней сохраняются компоненты, влияющие на характерный вкус и аромат продукта. Кроме того, частичная очистка позволяет уменьшить количество отходов и сохранить больше самого картофеля.

Кухонная хитрость, экономящая время

Такой способ может стать настоящей находкой для тех, кто часто готовит молодой картофель в сезон. Вместо длительной чистки достаточно воспользоваться простым продуктом из кухонного шкафчика. Крупная соль помогает быстро избавиться от грязи, сохранить нежную структуру картофеля и подготовить его к приготовлению без лишних усилий.