Цей колір обожнюють творчі та розумні люди: чому він привертає їх увагу

Психологи пояснили такий вибір

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Психологи давно вивчають, як кольори можуть впливати на емоції, настрій і сприйняття людини. Саме тому деякі відтінки часто пов’язують із певними рисами характеру та способом мислення.

Серед таких кольорів особливу увагу привертає зелений, який нерідко називають улюбленим кольором людей із розвиненим інтелектом і творчим підходом, як написали фахівці з "Іos Аndes 142".

Зелений колір асоціюють зі спокоєм, концентрацією, природою та внутрішньою рівновагою. Фахівці зазначають, що саме ці якості допомагають створювати умови для навчання, роботи та творчості, тому зелений часто використовують у школах, офісах і просторах для відпочинку.

Зелений колір в офісі. Фото: Телеграф

Деякі дослідження показують, що зелені відтінки можуть позитивно впливати на емоційний стан і зменшувати напруження. Через це цей колір часто пов’язують із ясністю думок, уважністю та здатністю зосереджуватися.

Водночас психологи наголошують, що улюблений колір не може точно визначити рівень інтелекту людини. Однак саме зелений часто опиняється серед відтінків, які пов’язують із творчим мисленням, розвитком і прагненням до нових знань.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які кольори одягу формують перше враження ще до слів.