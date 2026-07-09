Этот цвет обожают творческие и умные люди: почему он привлекает их внимание

Психологи объяснили такой выбор

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Психологи давно изучают, как цвет может влиять на эмоции, настроение и восприятие человека. Именно поэтому некоторые оттенки часто связывают с определенными чертами характера и мышления.

Среди таких цветов особое внимание привлекает зеленый, который часто называют любимым цветом людей с развитым интеллектом и творческим подходом, как написали специалисты из "Ios Andes 142".

Зеленый цвет ассоциируют со спокойствием, концентрацией, природой и внутренним равновесием. Специалисты отмечают, что именно эти качества помогают создавать условия для обучения, работы и творчества, поэтому часто используют зеленый в школах, офисах и просторах для отдыха.

Зеленый цвет в офисе. Фото: Телеграф

Некоторые исследования показывают, что зеленые оттенки могут оказывать положительное влияние на эмоциональное состояние и уменьшать напряжение. Поэтому этот цвет часто связывают с ясностью мыслей, внимательностью и способностью сосредотачиваться.

В то же время психологи отмечают, что любимый цвет не может точно определить уровень интеллекта человека. Однако именно зеленый часто оказывается среди оттенков, связывающих с творческим мышлением, развитием и стремлением к новым знаниям.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие цвета одежды формируют первое впечатление еще до слов.