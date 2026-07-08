Був схожий на величезний сарай: яким раніше був кінотеатр "Парк" у Харкові

Колись це був один із найбільших кінозалів у місті

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Сьогодні на місці, де колись збиралися сотні любителів кіно, вже немає й сліду старої дерев'яної будівлі. Але для кількох поколінь харків'ян кінотеатр "Парк" залишився одним із найяскравіших спогадів про Центральний парк.

Спогадами про кінотеатр та архівними фотографіями поділилися учасники Facebook-спільноти "Харків. Історія. Без політики". Завдяки цим публікаціям можна дізнатися, яким був один із найбільших кінотеатрів міста.

Кінотеатр "Парк" розташовувався ліворуч від центральної алеї, у невеликому березовому гаю біля центрального фонтану. Він був розрахований на 1200 глядачів, що на ті часи робило його одним із наймісткіших у Харкові. Сама будівля була дерев'яною, з асфальтовою підлогою та довгою верандою вздовж фасаду. Зовні вона більше нагадувала величезний сарай, ніж звичний кінотеатр. Тим паче, що замість м'яких крісел у залі стояли довгі дерев'яні садові лави.

Особливо незабутніми були зимові сеанси. Довгий час кінотеатр узагалі не опалювався, тому всередині був сильний холод. Але глядачів це не зупиняло. За спогадами глядачів, варто було акторам на екрані замовкнути, як приміщення наповнювалося гучним тупотом, оскільки люди дружно стукали ногами по підлозі, намагаючись зігрітися. Лише у 70-ті роки в кінотеатрі з'явилися калорифери.

Не завжди гладко проходили й самі покази. Через невисоку якість апаратури та кіноплівки сеанси іноді несподівано переривалися.

У репертуарі найчастіше були фільми, у титрах яких повідомлялося, що вони отримані як воєнний трофей. Серед них були фільми "Фанфан-тюльпан", "Тенета шпигунства", "Серенада сонячної долини" та багатосерійний "Тарзан". Багато картин глядачі переглядали по кілька разів.

За одними спогадами, дерев'яна будівля "Парку" простояла до 1983 року, поки в парку не відкрили новий, уже тризальний кінотеатр. Після цього стару споруду знесли, а на її місці пізніше з'явився "Автодром". За іншими свідченнями, дерев'яний кінотеатр у якийсь момент згорів, а на зміну йому в іншій частині парку побудували новий.

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