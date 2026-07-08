Был похож на огромный сарай: каким раньше был кинотеатр "Парк" в Харькове

Когда-то это был один из самых больших кинозалов в городе

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Сегодня на месте, где когда-то собирались сотни любителей кино, уже нет и следа старого деревянного здания. Но для нескольких поколений харьковчан кинотеатр "Парк" остался одним из самых ярких воспоминаний о Центральном парке.

Воспоминаниями о кинотеатре и архивными фотографиями поделились участники Facebook-сообщества "Харьков. История. Без политики". Благодаря этим публикациям можно узнать, каким был один из самых больших кинотеатров города.

Кинотеатр "Парк" находился слева от центральной аллеи, в небольшой березовой роще возле центрального фонтана. Он был рассчитан на 1200 зрителей, что по тем временам делало его одним из самых вместительных в Харькове. Само здание было деревянным, с асфальтовым полом и длинной верандой вдоль фасада. Внешне оно больше напоминало огромный сарай, чем привычный кинотеатр. Тем более, что вместо мягких кресел в зале стояли длинные деревянные садовые лавки.

Особенно запоминающимися были зимние сеансы. Долгое время кинотеатр вообще не отапливался, поэтому внутри стоял сильный холод. Но зрителей это не останавливало. По воспоминаниям зрителей, стоило актерам на экране замолчать, как помещение наполнялось громким топотом, так как люди дружно стучали ногами по полу, пытаясь согреться. Только в 70-е годы в кинотеатре появились калориферы.

Не всегда гладко проходили и сами показы. Из-за невысокого качества аппаратуры и кинопленки сеансы иногда неожиданно прерывались.

В репертуаре чаще всего были фильмы, в титрах которых сообщалось, что они получены в качестве военного трофея. Среди них были фильмы "Фанфан-тюльпан", "Сети шпионажа", "Серенада солнечной долины" и многосерийный "Тарзан". Многие картины зрители пересматривали по нескольку раз.

По одним воспоминаниям, деревянное здание "Парка" простояло до 1983 года, пока в парке не открыли новый, уже трехзальный кинотеатр. После этого старое строение снесли, а на его месте позже появился "Автодром". По другим свидетельствам, деревянный кинотеатр в какой-то момент сгорел, а на смену ему в другой части парка построили новый.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядел микрорайон Новые Дома в Харькове во время застройки.