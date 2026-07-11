Гороскоп на 12 липня: Левам — похвала, Овнам — несподіване прохання

Зірки радять не порівнювати свої успіхи з досягненнями інших

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Завтра може стати днем важливих усвідомлень та несподіваних поворотів. Деякі плани доведеться змінити, проте нові обставини відкриють можливості, яких ви раніше не помічали, повідомляє "Телеграф".

Овен (21 березня — 19 квітня)

Ранок може початися з несподіваного прохання, яке вимагатиме вашої уваги. Не беріться за більше, ніж здатні виконати. Після обіду з’явиться шанс проявити лідерські якості та здобути визнання за свої старання.

Телець (20 квітня — 20 травня)

Завтра варто уважніше дослухатися до власних бажань. Можливо, ви зрозумієте, що давно витрачаєте сили на справу, яка більше не приносить задоволення. Невелика зміна допоможе повернути натхнення та покращити настрій.

Близнюки (21 травня — 20 червня)

На вас чекає насичений день з великою кількістю розмов та нових завдань. Серед безлічі інформації може бути корисна можливість. Не поспішайте давати остаточні відповіді – деякі рішення краще відкласти до вечора.

Рак (21 червня — 22 липня)

Завтра ви зможете поставити крапку у питанні, яке довго залишалося невирішеним. Відверта розмова принесе полегшення і допоможе позбавитися непорозуміння. Увечері влаштуйте собі невеликий відпочинок без зайвої метушні.

Лев (23 липня — 22 серпня)

День може принести несподівану похвалу чи приємний знак уваги. Ваші здібності помітять люди, думка яких має для вас значення. Не відмовляйтеся від можливості спробувати себе у новій справі.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Завтра краще відмовитись від прагнення все контролювати. Деякі події розвиватимуться не за планом, але сприятимуть гарному результату. У фінансових питаннях проявіть практичність та уникайте покупок під впливом настрою.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Вам належить знайти баланс між власними інтересами та очікуваннями оточуючих. Не погоджуйтесь на те, що викликає внутрішній опір. Друга половина дня може подарувати приємну зустріч чи довгоочікуване повідомлення.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Завтра з’явиться можливість показати оточуючим свої сильні сторони. Складне завдання виявиться простіше, ніж ви очікували, якщо підійти до нього нестандартно. В особистому житті краще відмовитися від натяків та говорити прямо.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Новий день надихне вас на зміни. Можливо, з’явиться бажання вирушити у поїздку, змінити звичний розпорядок або повернутися до улюбленого захоплення. Не відкладайте невеликі радощі заради нескінченних обов’язків.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Ваші попередні зусилля можуть принести несподіваний результат. Імовірні хороші новини, пов’язані з кар’єрою чи важливим проектом. Однак не дозволяйте робочим питанням зайняти весь день — близьким також знадобиться ваша увага.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Завтра ви знайдете незвичайне вирішення проблеми, над якою довго розмірковували. Не бійтеся пропонувати ідеї навіть якщо вони відрізняються від думки більшості. Увечері можлива розмова, яка допоможе визначитися з подальшими планами.

Риби (19 лютого — 20 березня)

День допоможе вам сповільнитись і розібратися у власних почуттях. Не беріть близько до серця чужу критику і довіряйте внутрішньому голосу. Приємна несподіванка нагадає, що гарні події іноді відбуваються без особливих причин.

Астрологічні прогнози та прогнози Таро виходять на "Телеграфі" у рамках редакційної політики.