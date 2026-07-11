Гороскоп на 12 июля: Львам - похвала, Овнам - неожиданная просьба

Звезды советуют не сравнивать свои успехи с достижениями других

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Завтра может стать днем важных осознаний и неожиданных поворотов. Некоторые планы придется изменить, однако новые обстоятельства откроют возможности, которых раньше вы не замечали, сообщает "Телеграф".

Овен (21 марта — 19 апреля)

Утро может начаться с неожиданной просьбы, которая потребует вашего внимания. Не берите на себя больше, чем способны выполнить. После обеда появится шанс проявить лидерские качества и получить признание за свои старания.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Завтра стоит внимательнее прислушиваться к собственным желаниям. Возможно, вы поймете, что давно тратите силы на дело, которое больше не приносит удовольствия. Небольшая перемена поможет вернуть вдохновение и улучшить настроение.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вас ждет насыщенный день с большим количеством разговоров и новых задач. Среди множества информации может скрываться полезная возможность. Не спешите давать окончательные ответы — некоторые решения лучше отложить до вечера.

Рак (21 июня — 22 июля)

Завтра вы сможете поставить точку в вопросе, который долго оставался нерешенным. Откровенный разговор принесет облегчение и поможет избавиться от недопонимания. Вечером устройте себе небольшой отдых без лишней суеты.

Лев (23 июля — 22 августа)

День может принести неожиданную похвалу или приятный знак внимания. Ваши способности заметят люди, мнение которых имеет для вас значение. Не отказывайтесь от возможности попробовать себя в новом деле.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Завтра лучше отказаться от стремления все контролировать. Некоторые события будут развиваться не по плану, но приведут к хорошему результату. В финансовых вопросах проявите практичность и избегайте покупок под влиянием настроения.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вам предстоит найти баланс между собственными интересами и ожиданиями окружающих. Не соглашайтесь на то, что вызывает внутреннее сопротивление. Вторая половина дня может подарить приятную встречу или долгожданное сообщение.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Завтра появится возможность показать окружающим свои сильные стороны. Сложная задача окажется проще, чем вы ожидали, если подойти к ней нестандартно. В личной жизни лучше отказаться от намеков и говорить прямо.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Новый день вдохновит вас на перемены. Возможно, появится желание отправиться в поездку, изменить привычный распорядок или вернуться к любимому увлечению. Не откладывайте небольшие радости ради бесконечных обязанностей.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ваши прошлые усилия могут принести неожиданный результат. Вероятны хорошие новости, связанные с карьерой или важным проектом. Однако не позволяйте рабочим вопросам занять весь день — близким тоже понадобится ваше внимание.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Завтра вы найдете необычное решение проблемы, над которой долго размышляли. Не бойтесь предлагать идеи, даже если они отличаются от мнения большинства. Вечером возможен разговор, который поможет определиться с дальнейшими планами.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

День поможет вам замедлиться и разобраться в собственных чувствах. Не принимайте близко к сердцу чужую критику и доверяйте внутреннему голосу. Приятная неожиданность напомнит, что хорошие события иногда происходят без особой причины.

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