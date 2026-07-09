Мінус 43% на Millennium та великі знижки на Roshen та M&M’s: у "АТБ" обвал цін на солодощі
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Одна з причин акцій – залучення покупців
У мережі супермаркетів "АТБ" з’явилися нові акціонні пропозиції. Цього тижня зі знижками, зокрема, продають солодощі.
Про це повідомляє "Телеграф". Акція триватиме ще 12 днів.
Детальніше у матеріалі: "Знижки б'ють рекорди: що в "АТБ" продають вдвічі дешевше цього тижня".
Що продають із великим дисконтом:
- шоколад "Millennium" молочний з мигдалем та карамеллю, а також білий з мигдалем і кокосом подешевшав на 43%: замість 88.90 грн упаковка 100 г коштує 50.50 грн.;
- дієтична добавка "Vale" з вітаміном C — мінус 46%, лише 4.50 грн за упаковку;
- батончики "Roshen" різних смаків — з кокосом і мигдалем, крем-брюле, подвійним арахісом — продають по 14.90 грн замість 22.70 грн, це знижка 34%;
- шоколадна паста "Своя лінія" з фундуком та какао коштує 91.71 грн замість 152.90 грн (-40%);
- шоколад "Millennium Jay&Joy" — 35.91 грн замість 58.90 грн (-39%);
- цукерки "Millennium Elegance Acorti" подешевшали на 37% — до 168.84 грн;
- цукерки "Любімов" із молочним шоколадом – до 75.24 грн;
- драже M&M’s та Skittles продають по 19.90–25.90 грн зі знижкою 31%.
Чому товари продають зі знижками?
Є низка причин, через які супермаркети влаштовують вигідні акції для покупців:
- Звільнення місця на полицях для нових товарів. Магазини отримують нові партії товарів, і щоб звільнити полиці, намагаються швидше розпродати старі позиції.
- Залучення покупців. Знижки стимулюють людей купити більше, ніж планувалося, чи скуштувати нові продукти.
- Сезонні розпродажі. Наприкінці сезону на менш популярні товари знижують ціну, щоб прискорити продажі.
Нагадаємо, раніше Телеграф писав, що в "АТБ" також тримаються знижки на ковбасу та ікру.