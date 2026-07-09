Мінус 43% на Millennium та великі знижки на Roshen та M&M’s: у "АТБ" обвал цін на солодощі

Одна з причин акцій – залучення покупців

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У мережі супермаркетів "АТБ" з’явилися нові акціонні пропозиції. Цього тижня зі знижками, зокрема, продають солодощі.

Про це повідомляє "Телеграф". Акція триватиме ще 12 днів.

Детальніше у матеріалі: "Знижки б'ють рекорди: що в "АТБ" продають вдвічі дешевше цього тижня".

Що продають із великим дисконтом:

шоколад "Millennium" молочний з мигдалем та карамеллю, а також білий з мигдалем і кокосом подешевшав на 43% : замість 88.90 грн упаковка 100 г коштує 50.50 грн.;

: замість 88.90 грн упаковка 100 г коштує 50.50 грн.; дієтична добавка "Vale" з вітаміном C — мінус 46% , лише 4.50 грн за упаковку;

, лише 4.50 грн за упаковку; батончики "Roshen" різних смаків — з кокосом і мигдалем, крем-брюле, подвійним арахісом — продають по 14.90 грн замість 22.70 грн, це знижка 34%;

замість 22.70 грн, це знижка 34%; шоколадна паста "Своя лінія" з фундуком та какао коштує 91.71 грн замість 152.90 грн (-40%);

шоколад "Millennium Jay&Joy" — 35.91 грн замість 58.90 грн (-39%);

Знижки в АТБ

цукерки "Millennium Elegance Acorti" подешевшали на 37% — до 168.84 грн;

цукерки "Любімов" із молочним шоколадом – до 75.24 грн;

драже M&M’s та Skittles продають по 19.90–25.90 грн зі знижкою 31%.

Знижки в АТБ

Чому товари продають зі знижками?

Є низка причин, через які супермаркети влаштовують вигідні акції для покупців:

Звільнення місця на полицях для нових товарів. Магазини отримують нові партії товарів, і щоб звільнити полиці, намагаються швидше розпродати старі позиції. Залучення покупців. Знижки стимулюють людей купити більше, ніж планувалося, чи скуштувати нові продукти. Сезонні розпродажі. Наприкінці сезону на менш популярні товари знижують ціну, щоб прискорити продажі.

Нагадаємо, раніше Телеграф писав, що в "АТБ" також тримаються знижки на ковбасу та ікру.