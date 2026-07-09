Минус 43% на Millennium и большие скидки на Roshen и M&M's: в "АТБ" обвал цен на сладости

Одна из причин акций — привлечение покупателей

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В сети супермаркетов "АТБ" появились новые акционные предложения. На этой неделе со скидками, в частности, продают сладости.

Об этом сообщает "Телеграф". Акция продлится еще 12 дней.

Детальнее в материале: "Скидки бьют рекорды: что в "АТБ" продают вдвое дешевле на этой неделе".

Что продают с большим дисконтом:

шоколад "Millennium" молочный с миндалем и карамелью, а также белый с миндалем и кокосом подешевел на 43%: вместо 88.90 грн упаковка 100 г стоит 50.50 грн;

диетическая добавка "Vale" с витамином C — минус 46%, всего 4.50 грн за упаковку;

батончики "Roshen" разных вкусов – с кокосом и миндалем, крем-брюле, двойным арахисом – продают по 14.90 грн вместо 22.70 грн, это скидка 34%;

шоколадная паста "Своя линия" с фундуком и какао стоит 91.71 грн вместо 152.90 грн (-40%);

шоколад "Millennium Jay&Joy" — 35.91 грн вместо 58.90 грн (-39%);

Скидки в АТБ

конфеты "Millennium Elegance Acorti" подешевели на 37%, до 168.84 грн;

конфеты "Любимов" с молочным шоколадом – до 75.24 грн;

драже M&M's и Skittles продают по 19.90–25.90 грн со скидкой 31%.

Скидки в АТБ

Почему товары продают со скидками?

Есть ряд причин, по которым супермаркеты устраивают выгодные акции для покупателей:

Освобождение места на полках для новых товаров. Магазины получают свежие партии товаров, и чтобы освободить полки, стараются быстрее распродать старые позиции. Привлечение покупателей. Скидки стимулируют людей купить больше, чем планировалось, или попробовать новые продукты. Сезонные распродажи. В конце сезона на менее популярные товары снижают цены, чтобы ускорить продажи.

Напомним, ранее Телеграф писал, что в "АТБ" также держатся скидки на колбасу и икру.