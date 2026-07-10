Скупать сейчас его не стоит? Чего ожидать от цен на один из самых популярных продуктов в Украине

Переходные остатки подсолнечника к началу лета составляли около 2 миллионов тонн

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Цены на растительные масла во всем мире растут из-за подорожания нефти. Однако дефицита этого продукта ждать не стоит.

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказал генеральный директор ассоциации "Укролияпром" Степан Капшук.

Подробнее об этом: "Цена осенью удивит украинцев: почему дорожает подсолнечное масло и что будет дальше".

Стоит ли украинцам скупать масло впрок — прямого ответа на этот вопрос Степан Капшук не дал. Но из его слов следует, что паниковать не стоит: дефицита масла не предполагается, а цена в течение года обычно колеблется в пределах уровня инфляции.

Цены на растительное масло в Украине. Данные: Минфин

По его оценке, переходные остатки подсолнечника к началу лета составляли около 2 миллионов тонн — этого хватит заводам на период плановых ремонтных работ перед стартом переработки нового урожая.

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