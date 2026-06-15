Не Patriot: що насправді ударило по Лаврі в Києві (фото уламків)

Слідчі показали маркування виробника

Служба безпеки України спростувала звинувачення Росії та показала уламки дрона, яким ворог вдарив по Успенському собору Києво-Печерської лаври. До цього Міноборони країни-окупанта заявляло, що нібито причиною пожежі стала неякісна ракета до ЗРК Patriot.

Атакувала Росія лавру дроном "Герань-2", про що свідчать уламки, знайдені на місці влучання. Співробітники СБУ виявили фрагменти корпусу та двигуна, що влучили в Стефанівський приділ собору.

"Під час огляду уламків ворожого безпілотника встановлено, що окремі його комплектуючі виготовлено на території РФ в особливій економічній зоні Алабуга. Про це свідчать відповідні маркування, виявлені на фрагментах російського дрона", — йдеться в повідомленні.

Маркування виробника дрона, що ударив по лаврі/ СБУ

У СБУ також повідомили, що монастирський комплекс атакували о 1:50 ночі. Як наслідок — уражені дахові перекриття, куполи, стіни, скління собору.

Двигун російського дрона, який влучив в лавру/ СБУ

Фрагменти російського дрона, який влучив в лавру/ СБУ

Загиблих та поранених внаслідок саме цього удару немає. Частина сусідніх будівель у Печерському районі пошкоджена через вибухову хвилю. Водночас у столиці загалом кількість загиблих та постраждалих оцінюється у кількадесят людей.

Слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Раніше "Телеграф" розповідав, що лавра була каменем спотикання у релігійному сенсі — довгий час її орендувала Українська православна церква, відома також як УПЦ МП, хоча приналежність до московського патріархату вони заперечують. Офіційно ця релігійна громада ще не відреагувала, проте "Телеграф" отримав оцінку речника УПЦ щодо удару по лаврі.

Зауважимо, з 2023 року оренду розірвали і у верхньому храмі служби проводила ПЦУ. Проте частина монахів УПЦ продовжувала жити на території лаври та використовувати частину храму для своїх богослужінь. В постраждалому Успенському соборі також були і фізичні наслідки діяльності УПЦ, зокрема релігійна картина з трьома митрополитами, що імітує ікону.