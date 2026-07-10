Покоління 50-70-х має перевагу, яку сучасна молодь поступово втрачає: у чому саме

Це покоління спокійніше реагує на тишу

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Психологи звернули увагу на цікаву особливість людей, які народилися приблизно між 1950 і 1970 роками. Вони значно легше переносять тишу й часто навіть отримують від неї задоволення.

На думку фахівців, причина криється не лише у звичках, а й в особливостях розвитку мозку. Детальніше про це написали в "Іos Аndes 142".

Експерти зазначають, що люди віком близько 55–75 років росли в часи, коли не було смартфонів, соціальних мереж і постійного потоку повідомлень. Через це їхній мозок звик сприймати тишу як природний стан, а не як щось незвичне чи тривожне.

Пенсіонер сидить в парку. Фото: moustique

Фахівці пояснюють, що саме в дитинстві нервова система формує уявлення про нормальний рівень зовнішніх подразників. Ті, хто виріс до цифрової епохи, звикли до спокійнішого середовища, тому відсутність шуму не викликає в них дискомфорту.

За словами дослідників, періоди тиші можуть сприяти кращій концентрації, допомагати впорядковувати думки та знижувати рівень стресу. Саме тому багато представників старшого покоління комфортно почуваються без постійного фонового шуму чи гаджетів.

Натомість молодші люди, які з дитинства звикли до телефонів, інтернету та безперервних сповіщень, частіше відчувають потребу постійно отримувати нові стимули. Через це тиша іноді сприймається ними як нудьга або відсутність активності.

Психологи наголошують, що це не означає, ніби одне покоління краще за інше. Йдеться лише про різний досвід, який сформувався під впливом умов, у яких росли люди. Саме тому ставлення до тиші може суттєво відрізнятися залежно від віку та способу життя.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому старшому поколінню важко витрачати гроші на себе.