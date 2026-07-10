Поколение 50-70-х имеет преимущество, которое современная молодежь постепенно теряет: в чем именно

Это поколение более спокойно реагирует на тишину

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Психологи обратили внимание на интересную особенность людей, родившихся примерно между 1950 и 1970 годами. Они гораздо легче переносят тишину и часто даже получают от нее удовольствие.

По мнению специалистов, причина кроется не только в повадках, но и в особенностях развития мозга. Детальнее об этом написали в "Ios Andes 142".

Эксперты отмечают, что люди в возрасте около 55-75 лет росли во времена, когда не было смартфонов, социальных сетей и постоянного потока сообщений. Поэтому их мозг привык воспринимать тишину как естественное состояние, а не как нечто необычное или тревожное.

Пенсионер сидит в парке. Фото: moustique

Специалисты объясняют, что именно в детстве нервная система формирует представление о нормальном уровне внешних раздражителей. Те, кто вырос в эпоху цифровых технологий, привыкли к более спокойной обстановке, поэтому отсутствие шума не вызывает у них дискомфорта.

По словам исследователей, периоды тишины могут способствовать лучшей концентрации, помогать упорядочивать мысли и снижать уровень стресса. Именно поэтому многие представители старшего поколения комфортно чувствуют себя без постоянного фонового шума или гаджетов.

В то же время молодые люди, с детства привыкшие к телефонам, интернету и непрерывным уведомлениям, чаще испытывают потребность постоянно получать новые стимулы. Из-за этого тишина иногда воспринимается ими как скука или отсутствие активности.

Психологи подчеркивают, что это не означает, будто одно поколение лучше другого. Речь идет лишь о разном опыте, сформировавшемся под влиянием условий, в которых росли люди. Именно поэтому отношение к тишине может существенно отличаться в зависимости от возраста и образа жизни.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему старшему поколению тяжело тратить деньги на себя.