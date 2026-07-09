Підгодуй цим помідори, і вони швидше почервоніють та наберуть шикарний смак

Є одне важливе підживлення, яке "натякне" томатам про необхідність набирати колір і смак

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Помідори — найулюбленіша городня культура, яка потребує певного та своєчасного догляду. Зараз, у липні, йде активна фаза наливу плодів, одночасно з чим зав’язуються все нові та нові помідори. Ось тільки іноді активне цвітіння може приносити розчарування — від сильної посухи і високих температур квіти можуть скидатися, а ті плоди, які тільки-но почали наливатися, не поспішають червоніти.

Що робити, щоб гарантувати хороший урожай помідорів, стимулювати томати до якнайшвидшого дозрівання та набору повноцінного смаку? Потрібно удобрити за допомогою калію та фосфору.

Звісно важливий комплекс корисних речовин, але саме калій і фосфор на цьому етапі грають найважливішу роль . Тому оптимально використовувати таке добриво, як, наприклад, Майстер 3-11-18 (20 грамів на 10 літрів води, приблизно по 0.5-0.7 літра суміші під кожну рослину).

Якщо ви вважаєте, що необхідність в азоті , то доцільно застосувати нітроамофоску (NPK 18-18-18) або будь-яке добриво 20-20-20.

Якщо ж помідори, навпаки, жирують, мають товсті стебла та широке листя, то слід виключити азот із підживлення та використовувати, наприклад, монофосфат калію з формулою 0-52-34. Дозування монофосфату калію становить столову ложку на 10 літрів води.

Чим підгодувати помідори в липні, детальна інструкція з дозуванням. Інфографіку підготовлено за допомогою ШІ

Важливо відзначити, що саме кореневе підживлення здатне дати хороший і довгограючий результат, у той час як обробка цими добривами по листку — це лише короткостроковий ефект, що не гарантує багатого врожаю.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як можна вирощувати томати лише з одним поливом за все літо.