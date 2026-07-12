Без каструлі та води: як смачно приготувати кукурудзу

Кукурудзу можна запікати в листі, фользі та рукаві

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Щоліта постає одне й те саме питання: як приготувати одразу кілька качанів кукурудзи, якщо під рукою немає достатньо великої каструлі. Є спосіб, який повністю розв’язує цю проблему. Кукурудзу зовсім не обов’язково варити. Її можна запекти в духовці, і результат потішить навіть більше, ніж класична варена кукурудза.

Чому варто запікати, а не варити кукурудзу

При контакті із сухим жаром духовки природні цукри в зернах кукурудзи карамелізуються, а не вимиваються у воду, як це відбувається під час варіння. Саме тому запечена кукурудза виходить помітно солодшою й ароматнішою, а легка рум’яність на зернах додає їй приємного присмаку, схожого на карамель.

Як запікати кукурудзу

Експерти кулінарного порталу The Kitchn зазначають, що є кілька варіантів запікання кукурудзи.

Кукурудза в листі. Найпростіший спосіб для тих, хто не хоче витрачати час на очищення качанів перед приготуванням. Достатньо зрізати сухі волоски на верхівці та відправити кукурудзу в духовку прямо в листі. За час запікання листя підсихає й трохи відходить від зерен, тому після приготування качан чиститься значно легше. Смак виходить ніжним, у міру солодким, без вираженої карамельної нотки. Час приготування — близько 30 хвилин.

Очищена кукурудза без листя. Такий спосіб дає максимальну карамелізацію і найшвидший результат, але зерна можуть вийти дещо сухуватими та щільнішими за текстурою. Якщо обираєте цей варіант, після запікання змастіть кукурудзу вершковим маслом, соусом або крем-сиром. Додатки компенсують сухість і додадуть соковитості. Час приготування — близько 25 хвилин.

Кукурудза у фользі з вершковим маслом. Варіант для тих, хто любить по-справжньому соковиту й ніжну кукурудзу. Очищені качани загортають у фольгу разом із шматочком вершкового масла та відправляють у духовку. Усередині згортка кукурудза фактично готується на пару, тому виходить м’якою і солодкою. Такий спосіб особливо зручний, якщо готуєте на велику компанію і потрібно, щоб кукурудза залишалася теплою до подачі на стіл. Час приготування — близько 30 хвилин.

Користувач Instagram під ніком ask_edith радить готувати кукурудзу зі спеціями в рукаві.

Інгредієнти

молода кукурудза — 4-6 качанів

вершкове масло — 70 г

сухий часник – 1 ч.л.

каррі — 1 ч.л.

сіль — за смаком

свіжа зелень — за смаком

Приготування