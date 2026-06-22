Як запекти рибу в духовці, щоб не пересохла: спосіб, після якого вона завжди виходить соковитою

Простий спосіб запікання без фольги

Під час приготування риби в духовці є ризик, що шкірка підгорить, м'якоть пересохне і розвалиться.

Є спосіб запікання, який вирішує всі ці проблеми одразу — і він простіший, ніж здається. Про техніку запікання риби в соляній корочці розповідають кулінари Varecha.

Чому риба в духовці пересихає

Коли цілу рибу запікають просто на деку чи у фользі, гаряче повітря духовки висушує її ззовні швидше, ніж встигає прогрітися середина. Шкірка стає твердою, а м'якоть втрачає соковитість.

Приготування риби у соляній корочці відрізняється від запікання у фользі. Шар солі довкола риби діє як термостат. Він рівномірно утримує тепло і вологу, не даючи шкірі підгоріти чи висохнути, а м'якоті — втратити соковитість. До того ж аромат риби не вивітрюється, а лишається "запечатаним" усередині.

Яку рибу можна запікати в солі

Цей спосіб працює лише з цілою рибою зі шкірою. З поширених видів, які продаються в супермаркетах, найкраще підходять форель і морський лящ та морський окунь.

Скільки солі потрібно і скільки часу запікати рибу

Для корочки годиться лише велика морська сіль, тому що звичайна кухонна під час запікання надто твердне і погано розламується після готування. Солі знадобиться у два-три рази більше за вагою, ніж самої риби.

Змішати сіль з яєчним білком з розрахунку приблизно один білок на кілограм солі, або водою, щоб вийшла досить щільна маса. За потреби можна додати трохи борошна чи кукурудзяного крохмалю, щоб корочка краще тримала форму. При запіканні у солі рибу не потрібно чистити від луски. Саме вона не дає солі проникнути всередину і "пересолити" м'якоть. Порожнину очищеної риби варто наповнити зеленню — петрушкою, базиліком, тим'яном, естрагоном, розмарином, можна додати скибочки лимона. Вони пом'якшують рибу і додають аромату. Деко треба застелити пергаментом. Викласти шар солі завтовшки близько двох сантиметрів. На шар солі покласти несолену, але приправлену рибу і повністю покрити її соляною масою. Запікати у розігрітій до 200 градусів духовці орієнтовно 30-40 хвилин залежно від розміру риби — приблизно пів години на кожен кілограм ваги.

Запікання риби в солі. Фото згенероване ШІ

Перевірити готовність під час запікання неможливо. Якщо є сумніви, краще додати ще 5 хвилин. Утім, кулінари радять орієнтуватися на менший час. Недопечену рибу легше "дотримати", ніж виправити пересушену.

Як подавати рибу в соляній корочці

Готовій рибі потрібно дати "відпочити" хвилин п'ять. Потім обережно розбити корочку, наприклад товкачиком і прибрати сіль.

Далі шкіру обережно зняти виделкою і відділити філе вздовж хребта. Центральну кістку відокремити від хвоста і прибирати у напрямку голови. Філе перекласти на тарілку.

До риби, запеченої таким способом, добре підійдуть салат з помідорів чері та цибулі-порею з базиліком, запечена картопля або м'яке картопляне пюре.