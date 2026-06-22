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Як запекти рибу в духовці, щоб не пересохла: спосіб, після якого вона завжди виходить соковитою

Автор
Наталя Граковська
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Рибу можна запікати в солі
Рибу можна запікати в солі. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Простий спосіб запікання без фольги

Під час приготування риби в духовці є ризик, що шкірка підгорить, м'якоть пересохне і розвалиться.

Є спосіб запікання, який вирішує всі ці проблеми одразу — і він простіший, ніж здається. Про техніку запікання риби в соляній корочці розповідають кулінари Varecha.

Чому риба в духовці пересихає

Коли цілу рибу запікають просто на деку чи у фользі, гаряче повітря духовки висушує її ззовні швидше, ніж встигає прогрітися середина. Шкірка стає твердою, а м'якоть втрачає соковитість.

Приготування риби у соляній корочці відрізняється від запікання у фользі. Шар солі довкола риби діє як термостат. Він рівномірно утримує тепло і вологу, не даючи шкірі підгоріти чи висохнути, а м'якоті — втратити соковитість. До того ж аромат риби не вивітрюється, а лишається "запечатаним" усередині.

Яку рибу можна запікати в солі

Цей спосіб працює лише з цілою рибою зі шкірою. З поширених видів, які продаються в супермаркетах, найкраще підходять форель і морський лящ та морський окунь.

Скільки солі потрібно і скільки часу запікати рибу

Для корочки годиться лише велика морська сіль, тому що звичайна кухонна під час запікання надто твердне і погано розламується після готування. Солі знадобиться у два-три рази більше за вагою, ніж самої риби.

  1. Змішати сіль з яєчним білком з розрахунку приблизно один білок на кілограм солі, або водою, щоб вийшла досить щільна маса. За потреби можна додати трохи борошна чи кукурудзяного крохмалю, щоб корочка краще тримала форму.
  2. При запіканні у солі рибу не потрібно чистити від луски. Саме вона не дає солі проникнути всередину і "пересолити" м'якоть.
  3. Порожнину очищеної риби варто наповнити зеленню — петрушкою, базиліком, тим'яном, естрагоном, розмарином, можна додати скибочки лимона. Вони пом'якшують рибу і додають аромату.
  4. Деко треба застелити пергаментом. Викласти шар солі завтовшки близько двох сантиметрів.
  5. На шар солі покласти несолену, але приправлену рибу і повністю покрити її соляною масою.
  6. Запікати у розігрітій до 200 градусів духовці орієнтовно 30-40 хвилин залежно від розміру риби — приблизно пів години на кожен кілограм ваги.
Як запекти рибу в соляній шкірці - покроковий рецепт
Запікання риби в солі. Фото згенероване ШІ

Перевірити готовність під час запікання неможливо. Якщо є сумніви, краще додати ще 5 хвилин. Утім, кулінари радять орієнтуватися на менший час. Недопечену рибу легше "дотримати", ніж виправити пересушену.

Як подавати рибу в соляній корочці

Готовій рибі потрібно дати "відпочити" хвилин п'ять. Потім обережно розбити корочку, наприклад товкачиком і прибрати сіль.

Далі шкіру обережно зняти виделкою і відділити філе вздовж хребта. Центральну кістку відокремити від хвоста і прибирати у напрямку голови. Філе перекласти на тарілку.

До риби, запеченої таким способом, добре підійдуть салат з помідорів чері та цибулі-порею з базиліком, запечена картопля або м'яке картопляне пюре.

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#Риба #Рецепти #Лайфхак #Запікання