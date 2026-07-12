Без кастрюли и воды: как вкусно приготовить кукурузу

Кукурузу можно запекать в листьях, фольге и рукаве

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Каждое лето встает один и тот же вопрос: как приготовить сразу несколько початков кукурузы, если под рукой нет достаточно большой кастрюли. Есть способ, который решает эту проблему полностью. Кукурузу вообще не обязательно варить. Ее можно запечь в духовке, и результат порадует даже больше, чем классическая отварная кукуруза.

Почему стоит запекать, а не варить кукурузу

При контакте с сухим жаром духовки природные сахара в зернах кукурузы карамелизуются, а не вымываются в воду, как это происходит при варке. Именно поэтому запеченная кукуруза получается заметно слаще и ароматнее, а легкая румяность на зернах добавляет ей приятный привкус, похожий на карамель.

Как запекать кукурузу

Эксперты кулинарного портала The Kitchn отмечают, что есть несколько вариантов запекания кукурузы.

Кукуруза в листьях. Самый простой способ для тех, кому не хочется тратить время на очистку початков перед готовкой. Достаточно срезать сухие волоски на верхушке и отправить кукурузу в духовку прямо в листьях. За время запекания листья подсыхают и слегка отходят от зерен, поэтому после готовки початок чистится намного легче. Вкус получается нежным, в меру сладким, без выраженной карамельной нотки. Время приготовления — около 30 минут.

Очищенная кукуруза без листьев. Такой способ дает максимальную карамелизацию и самый быстрый результат, но зерна могут получиться суховатыми и плотнее по текстуре. Если выбираете этот вариант, после запекания смажьте кукурузу сливочным маслом, соусом или крем-сыром. Добавки компенсируют сухость и добавят сочности. Время приготовления — около 25 минут.

Кукуруза в фольге со сливочным маслом. Вариант для тех, кто любит по-настоящему сочную и нежную кукурузу. Очищенные початки заворачивают в фольгу вместе с кусочком сливочного масла и отправляют в духовку. Внутри свертка кукуруза фактически готовится на пару, поэтому получается мягкой и сладкой. Такой способ особенно удобен, если готовите на большую компанию и нужно, чтобы кукуруза оставалась теплой до подачи на стол. Время приготовления — около 30 минут.

Пользовательница Instagram под ником ask_edith советует готовить кукурузу со специями в рукаве.

Ингредиенты

молодая кукуруза — 4–6 початков

сливочное масло — 70 г

сухой чеснок — 1 ч.л.

карри — 1 ч.л.

соль — по вкусу

свежая зелень — по вкусу

Приготовление