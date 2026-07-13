Повернення техогляду у 2026 році: для кого обов’язковий контроль уже став реальністю
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Ще одна категорія водіїв їздитиме на СТО
В Україні триває підготовка до поетапного повернення обов’язкового технічного огляду для легкових автомобілів у межах наближення до стандартів Європейського Союзу.
Як розповів "Телеграфу" керуючий партнер адвокатського об’єднання "Віннер Партнерс" Сергій Литвиненко, профільне міністерство розробляє дорожню карту змін, щоб зробити процес поступовим, уникнути черг і зменшити ризики корупції.
Одним із напрямів змін може стати процедура для вживаних автомобілів, які ввозять з-за кордону. Замість звичної сертифікації під час першої державної реєстрації таких авто планують запровадити обов’язковий технічний контроль.
Деякі водії вже регулярно проходять цю процедуру
Водночас для частини транспортних засобів техогляд уже є обов’язковим. Легкові автомобілі, які використовують у комерційних цілях — таксі, служби доставки та машини юридичних осіб — мають проходити перевірку щороку.
Також регулярний контроль передбачений для інших видів транспорту. Автобуси та маршрутки повинні проходити технічний огляд двічі на рік. Вантажівки до 3,5 тонни перевіряють раз на два роки, а транспорт із більшою вантажопідйомністю — щороку.
При цьому приватні легкові автомобілі, які не використовуються для роботи чи перевезень, наразі залишаються звільненими від планового технічного огляду.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як водіїв в Україні покарають за непройдений техконтроль.