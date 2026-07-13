Повернення техогляду у 2026 році: для кого обов’язковий контроль уже став реальністю

Ще одна категорія водіїв їздитиме на СТО

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В Україні триває підготовка до поетапного повернення обов’язкового технічного огляду для легкових автомобілів у межах наближення до стандартів Європейського Союзу.

Як розповів "Телеграфу" керуючий партнер адвокатського об’єднання "Віннер Партнерс" Сергій Литвиненко, профільне міністерство розробляє дорожню карту змін, щоб зробити процес поступовим, уникнути черг і зменшити ризики корупції.

Одним із напрямів змін може стати процедура для вживаних автомобілів, які ввозять з-за кордону. Замість звичної сертифікації під час першої державної реєстрації таких авто планують запровадити обов’язковий технічний контроль.

Деякі водії вже регулярно проходять цю процедуру

Водночас для частини транспортних засобів техогляд уже є обов’язковим. Легкові автомобілі, які використовують у комерційних цілях — таксі, служби доставки та машини юридичних осіб — мають проходити перевірку щороку.

Для кого техогляд вже обов'язковий в 2026. Фото: 24 Канал

Також регулярний контроль передбачений для інших видів транспорту. Автобуси та маршрутки повинні проходити технічний огляд двічі на рік. Вантажівки до 3,5 тонни перевіряють раз на два роки, а транспорт із більшою вантажопідйомністю — щороку.

При цьому приватні легкові автомобілі, які не використовуються для роботи чи перевезень, наразі залишаються звільненими від планового технічного огляду.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як водіїв в Україні покарають за непройдений техконтроль.