Возвращение техосмотра в 2026 году: для кого обязательный контроль уже стал реальностью
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Еще одна категория водителей будет ездить на СТО
В Украине идет подготовка к поэтапному возвращению обязательного технического осмотра для легковых автомобилей в рамках приближения к стандартам Европейского Союза.
Как рассказал "Телеграфу" управляющий партнер адвокатского объединения "Виннер Партнерс" Сергей Литвиненко, профильное министерство разрабатывает дорожную карту изменений, чтобы сделать процесс постепенным, избежать очередей и снизить риски коррупции.
Одним из направлений изменений может стать процедура для подержанных автомобилей, ввозимых из-за рубежа. Вместо привычной сертификации во время первой государственной регистрации таких автомобилей планируется ввести обязательный технический контроль.
Некоторые водители уже регулярно проходят эту процедуру
В то же время для части транспортных средств техосмотр уже обязателен. Легковые автомобили, которые используются в коммерческих целях — такси, службы доставки и машины юридических лиц — должны ежегодно проходить проверку.
Также регулярный контроль предусмотрен для других видов транспорта. Автобусы и маршрутки должны проходить технический осмотр дважды в год. Грузовики до 3,5 тонны проверяют раз в два года, а транспорт с большей грузоподъемностью — каждый год.
При этом частные легковые автомобили, которые не используются для работы или перевозок, остаются освобожденными от планового технического осмотра.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как водителей в Украине накажут за не пройденный техконтроль.