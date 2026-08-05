"Постав, хай походе": раптовий вибрик риби на сковорідці наполохав українку (відео)
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Напівсмажена істота намагалася втекти
Жінку налякала риба, яка під час смаження стала стрибати на сковороді. Попри вибрики водної істоти, за підсумками її засмажили та зʼїли.
Відповідне відео у Threads опублікував електрик Артем Полкін.
Інтернет-користувачі уявили себе на місці кухаря в такій ситуації. Вони написали, що пережили в інфаркт або викинули б сковороду разом із рибою у вікно. Коментували так:
– В мене б був інфаркт.
– В мене б сковорідка полетіла в вікно разом з рибою.
– Постав його, хай походе.
– Тому я зразу відрізаю голову, а вже потім все інше.
Один з коментаторів написав, що щодо свіжості риби сумнівів немає жодних, та поцікавився, де її купували.
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