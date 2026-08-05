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"Постав, хай походе": раптовий вибрик риби на сковорідці наполохав українку (відео)

Автор
Марія Назарова
Дата публікації
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Автор
Смаження риби зі сюрпризом Новина оновлена 05 серпня 2026, 06:26
Смаження риби зі сюрпризом. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Напівсмажена істота намагалася втекти

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Жінку налякала риба, яка під час смаження стала стрибати на сковороді. Попри вибрики водної істоти, за підсумками її засмажили та зʼїли.

Відповідне відео у Threads опублікував електрик Артем Полкін.

Інтернет-користувачі уявили себе на місці кухаря в такій ситуації. Вони написали, що пережили в інфаркт або викинули б сковороду разом із рибою у вікно. Коментували так:

– В мене б був інфаркт.

– В мене б сковорідка полетіла в вікно разом з рибою.

– Постав його, хай походе.

– Тому я зразу відрізаю голову, а вже потім все інше.

Один з коментаторів написав, що щодо свіжості риби сумнівів немає жодних, та поцікавився, де її купували.

Раніше фахівець розповів, що під виглядом дорогого "Матіаса" українцям продають звичайний оселедець, та розповів як відрізнити.

Теги:
#Відео #Риба