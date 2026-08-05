"Постав, хай походе": раптовий вибрик риби на сковорідці наполохав українку (відео)

Напівсмажена істота намагалася втекти

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Жінку налякала риба, яка під час смаження стала стрибати на сковороді. Попри вибрики водної істоти, за підсумками її засмажили та зʼїли.

Відповідне відео у Threads опублікував електрик Артем Полкін.

Інтернет-користувачі уявили себе на місці кухаря в такій ситуації. Вони написали, що пережили в інфаркт або викинули б сковороду разом із рибою у вікно. Коментували так:

– В мене б був інфаркт.

– В мене б сковорідка полетіла в вікно разом з рибою.

– Постав його, хай походе.

– Тому я зразу відрізаю голову, а вже потім все інше.

Один з коментаторів написав, що щодо свіжості риби сумнівів немає жодних, та поцікавився, де її купували.

Раніше фахівець розповів, що під виглядом дорогого "Матіаса" українцям продають звичайний оселедець, та розповів як відрізнити.