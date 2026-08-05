В Києві жертви та забруднення після атаки РФ: що за речовина в повітрі і де дихати найважче

Відомо про загиблу та понад 20 постраждалих

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Після опівночі у середу, 5 серпня, Росія атакувала Київ балістичними ракетами та безпілотниками. В Голосіївському районі внаслідок ворожої атаки стався витік аміаку.

У Києві стався витік аміаку — чи є загроза

У Голосіївському районі внаслідок атаки було пошкоджено систему, що містила близько 300 літрів аміаку. Станом на 2:30 витік локалізували рятувальники. Загрози для населення немає, наголосили в КМВА.

Голосвіївський район на карті

У ДСНС уточнили, що рятувальники перекрили запірну арматуру. Там підтвердили, що загрози для людей немає.

Ворог атакував Київ. Фото: ДСНС

Виникли пожежі. Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки. Фото: ДСНС

За даними сайту saveecobot, станом на ранок 5 серпня якість повітря в Києві після атаки значно погіршилася — найбільший "червоний" рівень забруднення на Вахтанга Кікабідзе та Пшеничній у Святошинському районі та на Каденюка у Дніпровському районі.

Карта якості повітря в Києві на ранок 05.08.2026

Аміак — це безбарвний газ із характерним різким запахом нашатирю та їдким смаком. Він майже у два рази легший від повітря. Зріджений аміак — це рідина легша за воду, що у повітрі утворює слабкий дим. Вогненебезпечний, утворює вибухові суміші з повітрям. Отруйний, особливо небезпечний для очей.

Як діяти у разі виникнення хімічної небезпеки. Інфографіка: Міндовкілля

Наслідки атаки на Київ 5 серпня

Пошкоджено житлову інфраструктуру. Виникли пожежі складських приміщень на значній площі. Постраждали житлові будинки. За даними КМВА, наслідки атаки фіксуються на понад семи локаціях у Голосіївському, Оболонському, Деснянському та Святошинському районах Києва. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що після нічної атаки ворога на столицю постраждали 24 людини. Четверо з них перебувають у тяжкому стані. Одна людина загинула.

Внаслідок російського удару сталися пожежі та руйнування в Оболонському, Святошинському, Голосіївському та Деснянському районах столиці. Пожежі в Оболонському, Святошинському та Деснянському районах локалізовано.

Оболонський район: виникла пожежа у нежитловій будівлі. Одна людина загинула, троє – постраждали.

виникла пожежа у нежитловій будівлі. Одна людина загинула, троє – постраждали. Святошинський район: загорілося складське приміщенні одного із магазинів.

загорілося складське приміщенні одного із магазинів. Голосіївський район: На двох локаціях сталися пожежі в одноповерхових нежитлових будівлях, їх ліквідовано. Постраждали четверо людей.

"За іншою адресою на території промислового підприємства стався незначний витік аміаку. Рятувальниками перекрито запірну арматуру. На щастя, загрози для населення немає", — йдеться у повідомлені.

Деснянський район: пожежа у двох нежитлових будівлях.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 1 серпня росіяни також влаштували масовану балістичну атаку на Київ. Внаслідок чергового удару загинуло дев’ятеро людей, ще кілька десятків постраждали, серед них четверо дітей.