В Києві жертви та забруднення після атаки РФ: що за речовина в повітрі і де дихати найважче
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Відомо про загиблу та понад 20 постраждалих
Після опівночі у середу, 5 серпня, Росія атакувала Київ балістичними ракетами та безпілотниками. В Голосіївському районі внаслідок ворожої атаки стався витік аміаку.
У Києві стався витік аміаку — чи є загроза
У Голосіївському районі внаслідок атаки було пошкоджено систему, що містила близько 300 літрів аміаку. Станом на 2:30 витік локалізували рятувальники. Загрози для населення немає, наголосили в КМВА.
У ДСНС уточнили, що рятувальники перекрили запірну арматуру. Там підтвердили, що загрози для людей немає.
За даними сайту saveecobot, станом на ранок 5 серпня якість повітря в Києві після атаки значно погіршилася — найбільший "червоний" рівень забруднення на Вахтанга Кікабідзе та Пшеничній у Святошинському районі та на Каденюка у Дніпровському районі.
Аміак — це безбарвний газ із характерним різким запахом нашатирю та їдким смаком. Він майже у два рази легший від повітря. Зріджений аміак — це рідина легша за воду, що у повітрі утворює слабкий дим. Вогненебезпечний, утворює вибухові суміші з повітрям. Отруйний, особливо небезпечний для очей.
Наслідки атаки на Київ 5 серпня
Пошкоджено житлову інфраструктуру. Виникли пожежі складських приміщень на значній площі. Постраждали житлові будинки. За даними КМВА, наслідки атаки фіксуються на понад семи локаціях у Голосіївському, Оболонському, Деснянському та Святошинському районах Києва. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що після нічної атаки ворога на столицю постраждали 24 людини. Четверо з них перебувають у тяжкому стані. Одна людина загинула.
Внаслідок російського удару сталися пожежі та руйнування в Оболонському, Святошинському, Голосіївському та Деснянському районах столиці. Пожежі в Оболонському, Святошинському та Деснянському районах локалізовано.
- Оболонський район: виникла пожежа у нежитловій будівлі. Одна людина загинула, троє – постраждали.
- Святошинський район: загорілося складське приміщенні одного із магазинів.
- Голосіївський район: На двох локаціях сталися пожежі в одноповерхових нежитлових будівлях, їх ліквідовано. Постраждали четверо людей.
"За іншою адресою на території промислового підприємства стався незначний витік аміаку. Рятувальниками перекрито запірну арматуру. На щастя, загрози для населення немає", — йдеться у повідомлені.
- Деснянський район: пожежа у двох нежитлових будівлях.
Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 1 серпня росіяни також влаштували масовану балістичну атаку на Київ. Внаслідок чергового удару загинуло дев’ятеро людей, ще кілька десятків постраждали, серед них четверо дітей.