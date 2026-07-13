Забудете про одну поширену проблему: навіщо під горщик кімнатної рослини класти фольгу

Один шматок фольги може врятувати меблі

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Звичайна алюмінієва фольга, яка є майже на кожній кухні, може мати несподіване застосування не лише в побуті. Деякі любителі кімнатних рослин використовують її під горщиками.

Цей простий садівничий прийом використовують, щоб захистити меблі та підлогу від вологи, а також зробити прибирання навколо горщиків зручнішим. Про це написали в "TN".

Для цього достатньо покласти шматок фольги під горщик або на блюдце, яке збирає зайву воду. Вона створює своєрідний захисний шар, який допомагає уникнути плям від вологи та залишків ґрунту після поливу.

Крім того, фольга може допомогти відбивати світло до нижніх листків деяких кімнатних рослин і зменшувати вплив постійної вологи на поверхню підставки.

Фольга може спростити прибирання навколо квітів. Фото: згенероване ШІ

Однак під час використання цього методу важливо не перекривати дренажні отвори в горщику. Якщо вода не матиме можливості виходити, ґрунт залишатиметься надто вологим, що може призвести до появи грибка, гниття коріння та інших проблем із рослиною.

Щоб такий спосіб був ефективним, фольгу радять використовувати саме як захист під горщиком, регулярно замінювати її за потреби та не залишати надовго воду, яка накопичується в піддоні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що потрібно робити з орхідеями щороку, аби вони не загинули.