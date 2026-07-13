Забудьте про цукор у каві: ця спеція усуває гіркоту та підсолоджує напій

Цей лайфхак точно варто спробувати

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Багато людей звикли додавати до кави цукор або підсолоджувач, щоб зменшити її гіркоту та зробити смак приємнішим. Однак існує натуральний спосіб пом’якшити напій без додаткових підсолоджувачів.

Щоб змінити смак напою, достатньо додати до кави трохи кориці. Як саме ця спеція впливає на аромат і гіркоту, розповіли у виданні TN.

Ця спеція може надати каві легку природну солодкість, пом’якшити насичений смак і додати приємний аромат. Саме тому корицю часто використовують як альтернативу цукру ті, хто хоче насолоджуватися більш збалансованою кавою.

У каву насипали корицю. Фото: згенероване ШІ

Експерти пояснюють, що ароматичні сполуки в кориці допомагають змінити сприйняття смаку напою. Вона не лише зменшує відчуття гіркоти, а й робить аромат кави більш теплим і виразним.

Щоб спробувати цей спосіб, достатньо додати невелику дрібку меленої кориці безпосередньо в чашку або використати її під час приготування напою. Водночас важливо не переборщити зі спецією, щоб вона не перебила аромат самої кави.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому не варто заварювати чай окропом.