Забудьте о сахаре в кофе: эта специя устраняет горечь и подслащивает напиток
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Этот лайфхак точно стоит попробовать
Многие привыкли добавлять в кофе сахар или подсластитель, чтобы уменьшить его горечь и сделать вкус более приятным. Однако существует натуральный способ смягчить напиток без дополнительных подсластителей.
Чтобы изменить вкус напитка, достаточно добавить в кофе немного корицы. Как именно эта специя влияет на аромат и горечь, рассказали в TN.
Эта специя может придать кофе легкую естественную сладость, смягчить насыщенный вкус и добавить приятный аромат. Именно поэтому корицу часто используют в качестве альтернативы сахару те, кто хочет наслаждаться более сбалансированным кофе.
Эксперты объясняют, что ароматические соединения в корице помогают изменить восприятие вкуса напитка. Она не только уменьшает чувство горечи, но и делает аромат кофе более теплым и выразительным.
Чтобы попробовать этот способ, достаточно добавить небольшую щепотку молотой корицы непосредственно в чашку или использовать во время приготовления напитка. В то же время важно не переборщить со специей, чтобы она не перебила аромат самого кофе.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему не стоит заваривать чай кипятком.