Вугілля розгориться за 10 хвилин: кухар показав незвичайний трюк із феном (відео)

Сезон шашликів у розпалі, однак часто буває ситуація, коли гості вже збираються за столом, а вугілля в мангалі ще не готове.

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Щоб не витрачати пів години на розпалювання, можна скористатися простим, але незвичайним лайфхаком, який показав професійний кухар. Про це йдеться на TikTok-сторінці "o_gorodnik".

Автор кулінарних відео Олександр Огороднік поділився способом, який, за його словами, допомагає швидко підготувати вугілля до смаження. Головний секрет методу — правильна підготовка та використання звичайного фена для посилення жару.

Спочатку потрібно засипати вугілля у мангал і рівномірно полити його спеціальним розпалювачем. Після цього варто зачекати близько п’яти хвилин, щоб паливо вбрало рідину та краще зайнялося.

Далі вугілля підпалюють і дають полум’ю трохи стихнути. Коли вогонь стає меншим, але жар уже починає утворюватися, у справу вступає фен.

Кухар радить направити потік повітря на вугілля приблизно на одну хвилину. Завдяки додатковому надходженню кисню жар швидко посилюється, і вугілля починає активно розкриватися.

Водночас важливо дотримуватися обережності: не варто тримати фен надто близько до мангала, адже гарячий попіл може потрапити на пристрій або розлетітися навколо.

Такий спосіб може стати у пригоді тим, хто хоче швидше перейти від підготовки мангала до найприємнішої частини — приготування соковитого шашлику.