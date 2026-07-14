Уголь разгорится за 10 минут: повар показал необычный трюк с феном (видео)

Сезон шашлыков в разгаре, однако часто бывает ситуация, когда гости уже собираются за столом, а уголь в мангале еще не готов.

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Чтобы не тратить пол часа на разжигание, можно воспользоваться простым, но необычным лайфхаком, показавшим профессиональный повар. Об этом говорится на TikTok-странице "o_gorodnik".

Автор кулинарных видео Александр Огородник поделился способом, который, по его словам, помогает быстро подготовить уголь к жарке. Главный секрет метода – правильная подготовка и использование обычного фена для усиления жара.

Сначала нужно засыпать уголь в мангал и равномерно полить его специальным разжигателем. После этого следует подождать около пяти минут, чтобы топливо впитало жидкость и лучше загорелось.

Далее уголь поджигают и дают пламени немного утихнуть. Когда огонь становится меньше, но жар уже начинает образовываться, в дело вступает фен.

Повар советует направить поток воздуха в уголь примерно на одну минуту. Благодаря дополнительному поступлению кислорода жар быстро усиливается, и уголь начинает активно раскрываться.

В то же время, важно соблюдать осторожность: не стоит держать фен слишком близко к мангалу, ведь горячий пепел может попасть на устройство или разлететься вокруг.

Такой способ может пригодиться тем, кто хочет поскорее перейти от подготовки мангала к самой приятной части – приготовление сочного шашлыка.