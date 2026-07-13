Сенсація з епохи динозаврів, що "світиться": у Львові показали експонат, аналогів якому немає (фото)

Головна особливість зразка полягає у його оптичних властивостях

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Мінералогічний музей імені Євгена Лазаренка у Львові отримав експонат, якому десятки мільйонів років. Знахідка виявилася настільки унікальною, що випередила офіційні світові дослідження.

Експонат безкоштовно передала музею відома київська художниця та дизайнерка Ольга Шинкаренко. Йдеться про рідкісний халцедоновий амоніт, який був знайдений у новому родовищі скам’янілостей у Західній Сахарі (регіон Смара, Марокко).

Довідка Ольга Шинкаренко — українська художниця, яка працює з амонітами (вимерлі морські головоногі молюски, які існували 400-65 мільйонів років тому) і перетворює їх на унікальні артоб’єкти. Вона — володарка трьох Рекордів України та офіційна засновниця нового жанру "амоніузм". Вже дев’ять років давно вимерлі головоногі молюски стають головними героями її мальовничих полотен. А з 2010 року ці доісторичні скарби надають неповторної унікальності її власному бренду ексклюзивних ювелірних прикрас.

Ольга Шинкаренко

Головна особливість цього зразка полягає у його оптичних властивостях: амоніт прозорий на просвіт. Крім того, він повністю вкритий кристалами, які створюють неймовірну гру світла під сонячними променями. За попередніми даними, знахідку відносять до Верхньої крейди (Туронський ярус). Орієнтовно це означає, що вік амоніта складає близько 90 мільйонів років. Проте ця інформація поки що є дуже приблизною, і точний вік саме цього халцедонового дива залишається загадкою.

Халцедоновий амоніт

Халцедоновий амоніт

Варто зазначити, що відкриття настільки свіже, що у світі геології досі немає жодної наукової статті, присвяченої цим зразкам — перші ґрунтовні публікації очікуються лише за кілька років.

"Робота ведеться на випередження. Про ці амоніти ще немає інформації у світі, а такий екземпляр вже знаходиться в українському музеї", — зазначає меценатка Ольга Шинкаренко.

Халцедоновий амоніт

Халцедоновий амоніт

Унікальний зразок вже став частиною експозиції персональної виставки Ольги Шинкаренко "Мушлі з епохи динозаврів — Амоніти. Продовження", яка зараз проходить у залах Мінералогічного музею у Львові. Виставка триватиме до кінця літа 2026 року.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський відвідав Національний музей "Чорнобиль".