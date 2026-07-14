Ходити влітку у зимових черевиках: швець пояснив, чи справді це шкодить здоров'ю

Фахівець дав поради щодо підбору взуття у літній період

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У спекотну погоду більшість людей обирають легкі кросівки, кеди чи сандалі. Проте нерідко можна зустріти тих, хто навіть улітку не розлучається із зимовими черевиками, високими кросівками або угами.

Полтавський шевць з багаторічним досвідом Микола Фокін в інтерв’ю "Телеграфу" розповів, чи може така звичка нашкодити здоров'ю.

За його словами, якщо взуття не викликає дискомфорту, не натирає та не створює проблем під час ходьби, то саме по собі його використання влітку не є шкідливим.

Майстер навів незвичне порівняння із жителями Середньої Азії, які навіть у сильну спеку нерідко носять теплі куфайки. Річ у тім, що щільний одяг допомагає підтримувати власний мікроклімат і захищає організм від перегріву та палючого сонця.

Схожий принцип, за словами шевця, працює і зі взуттям. Моделі, виготовлені зі щільних матеріалів, можуть створювати всередині власний мікроклімат, захищати стопу від зовнішнього перегріву, пилу та водночас забезпечувати її кращу фіксацію.

Швець Микола Фокін

Водночас літнє взуття має інше призначення. Кеди та кросівки для теплої пори року виготовляють із матеріалів, що добре пропускають повітря. Верх такого взуття часто має перфорацію або сітчасті вставки, які забезпечують вентиляцію та допомагають ногам менше перегріватися.

Тому, як зазначає майстер, говорити про те, що носіння зимового взуття влітку однозначно шкодить здоров'ю, неправильно. Якщо людині комфортно, вона не відчуває надмірного перегріву чи інших неприємних симптомів, то вирішальним фактором залишається саме її самопочуття.

Водночас для тривалих прогулянок у спеку більшість людей усе ж почуватиметься комфортніше у взутті, спеціально створеному для літнього сезону.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, коли у СРСР з’явилися "дутики".