Радянські модники полювали за цим: коли у СРСР з’явилися "дутики" (фото)

Дуті чоботи увійшли в радянську моду в 80-х роках

У середині 1980-х у СРСР з’явилося незвичайне взуття, яке одразу привернуло увагу — чоботи-"місяцеходи" або ж "дутики", натхненні космічною тематикою.

"Дутики", або "луноходи" — дуте взуття на поліуретановій підошві, натхненне космічною модою. "Телеграф" розповість про історію цих черевиків, а саме як вони з'явились, де їх виготовляли та коли випустили першу партію.

Популярне взуття СРСР

Незвичайний дизайн таких чобіт повторював стиль Moon Boots, створених італійською компанією Tecnica Group після того, як у 1969 році американські астронавти Ніл Армстронг і Едвін Олдрін вперше ступили на Місяць.

У світі Moon Boots використовували переважно як спортивне взуття для зимового відпочинку, тоді як у СРСР дуті чоботи носили зі звичайним одягом — пальто, шубами чи дублянками. Незважаючи на незвичний вигляд, на радянській вулиці вони підкреслювали статус щасливого власника, адже таке взуття було дефіцитним.

Перші радянські "дутики" з’явилися після того, як у 1976 році на московській фабриці "Паризька комуна" встановили німецький агрегат "Десма" для лиття підошви. Це дозволило виготовляти взуття на литій підошві масово, і в народ пішли тисячі пар чобіт типу "Аляска", зовні схожих на західні "місяцеходи".

У середині 1980-х кілька радянських взуттєвих підприємств почали власне виробництво "місяцеходів", проте вони все одно залишалися дефіцитним і бажаним товаром.

