Ходить летом в зимних ботинках: сапожник объяснил, действительно ли это вредит здоровью

Специалист дал советы по подбору обуви в летний период.

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В жаркую погоду большинство людей выбирают легкие кроссовки, кеды или сандалии. Однако нередко можно встретить тех, кто даже летом не расстается с зимними ботинками, высокими кроссовками или углами.

Полтавский сапожник с многолетним опытом Николай Фокин в интервью "Телеграфу" рассказал, может ли такая привычка навредить здоровью.

По его словам, если обувь не вызывает дискомфорта, не натирает и не создает проблем во время ходьбы, то само по себе ее использование летом не вредно.

Мастер привел необычное сравнение с жителями Средней Азии, даже в сильную жару нередко носят теплые куфайки. Дело в том, что плотная одежда помогает поддерживать свой микроклимат и защищает организм от перегрева и палящего солнца.

Похожий принцип, по словам сапожника, работает и с обувью. Модели, изготовленные из плотных материалов, могут создавать внутри собственный микроклимат, защищать стопу от внешнего перегрева, пыли и обеспечивать ее лучшую фиксацию.

Швец Николай Фокин

В то же время летняя обувь имеет другое предназначение. Кеды и кроссовки для теплого времени года изготавливают из хорошо пропускающих воздух материалов. Верх такой обуви часто имеет перфорацию или сетчатые вставки, которые обеспечивают вентиляцию и помогают ногам меньше перегреваться.

Поэтому, как отмечает мастер, говорить о том, что ношение зимней обуви летом однозначно вредит здоровью, неправильно. Если человеку комфортно, он не испытывает чрезмерного перегрева или других неприятных симптомов, то решающим фактором остается само его самочувствие.

В то же время для продолжительных прогулок в жару большинство людей все же будут чувствовать себя комфортнее в обуви, специально созданной для летнего сезона.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, когда у СССР появились "дутики".