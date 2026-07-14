Пам'ять про алігаторів: звідки у домашніх котів вміння плавати

Фелінолог пояснив, чому одні тварини панікують, а інші із задоволенням залазять у ванну

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Домашні коти мають репутацію тварин, які панічно бояться води. Однак це не зовсім відповідає дійсності. Насправді вони здатні плавати, а ставлення до купання залежить не лише від індивідуального характеру, а й від генетичної пам'яті, успадкованої від диких предків.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів фелінолог, ветеринарний терапевт, кардіолог, візуальний діагност та викладач "Ветеринарного коледжу Зоолюкс" Ілля Лєбєдєв.

За словами експерта, здоровому коту для догляду за собою вода не потрібна. Через особливості будови шкіри, шерсті та природного кислотно-лужного балансу тварини підтримують чистоту самостійно. Саме тому без необхідності привчати кота до купання не варто.

Це вже зайве

Водночас реакція на воду у кожної тварини різна. Одні коти спокійно спостерігають за струменем із крана або не заперечують проти легкого обприскування. Інші ж можуть панічно боятися навіть кількох крапель на шерсті, хоча ніколи не мали негативного досвіду.

"Є коти, які із задоволенням лежать у ванні, просять відкрити теплу воду й почуваються абсолютно комфортно. Це суто індивідуальна особливість", — пояснює Лєбєдєв.

Фелінолог зазначає, що ситуація схожа й серед собак. Деякі породи, наприклад лабрадори, обожнюють плавати, тоді як інші не люблять навіть купання. Тому не можна стверджувати, що всі коти без винятку ненавидять воду.

Важливу роль відіграє і попередній досвід. Якщо знайомство з водою не було пов'язане зі стресом, багато котів можуть спокійно переносити купання.

Деякі пухнастики люблять воду

При цьому фізично плавати домашні коти вміють. Потрапивши у воду, вони інстинктивно перебирають лапами, тримають голову над поверхнею та намагаються дістатися найближчої опори. Однак роблять це не тому, що отримують задоволення, а щоб якнайшвидше вибратися на сушу.

"В дикій природі серед тих котячих, котрі точно добре вміють плавати та нормально комунікують з водою, це тигри, ягуари, вони прям полюють у воді, вони можуть полювати на рибу, можуть полювати на алігаторів навіть, інших хижаків", – зазначає експерт.

Саме тому, за словами Лєбєдєва, домашні коти не втратили здатність плавати повністю. Як частина генетичного фонду в них залишається інформація про те, що таке вода. Але це не означає, що кожен кіт повинен почуватися у воді як риба.

Генетична пам'ять відіграє свою роль

Нагадаємо, як раніше писав "Телеграф", кіт гадить у капці не просто так: ветеринар пояснив, що насправді означає ця поведінка.