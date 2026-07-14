Память об аллигаторах: откуда у домашних кошек умение плавать

Фелинолог объяснил, почему одни животные паникуют, а другие с удовольствием влезают в ванную

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Домашние коты имеют репутацию животных, панически боящихся воды. Однако это не совсем соответствует действительности. На самом деле, они способны плавать, а отношение к купанию зависит не только от индивидуального характера, но и от генетической памяти, унаследованной от диких предков.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал фелинолог, ветеринарный терапевт, кардиолог, визуальный диагност и преподаватель "Ветеринарного колледжа Зоолюкс" Илья Лебедев.

По словам эксперта, здоровому коту для ухода за собой вода не нужна. Из-за особенностей строения кожи, шерсти и природного кислотно-щелочного баланса животные поддерживают чистоту самостоятельно. Именно поэтому без необходимости приучать кота к купанию не стоит.

Это уже лишнее

В то же время реакция на воду у каждого животного разная. Одни кошки спокойно наблюдают за струей из крана или не возражают против легкого опрыскивания. Другие могут панически бояться даже нескольких капель на шерсти, хотя никогда не имели отрицательного опыта.

"Есть кошки, которые с удовольствием лежат в ванне, просят открыть теплую воду и чувствуют себя абсолютно комфортно. Это сугубо индивидуальная особенность", — объясняет Лебедев.

Фелинолог отмечает, что ситуация схожа и среди собак. Некоторые породы, например лабрадоры, обожают плавать, в то время как другие не любят даже купание. Поэтому нельзя утверждать, что все кошки без исключения ненавидят воду.

Важную роль играет и опыт. Если знакомство с водой не было связано со стрессом, многие кошки могут спокойно переносить купание.

Некоторые пушистики любят воду

При этом физически плавать домашние коты могут. Попав в воду, они инстинктивно перебирают лапами, держат голову над поверхностью и пытаются добраться до ближайшей опоры. Однако делают это не потому, что получают удовольствие, а чтобы поскорее выбраться на сушу.

"В дикой природе среди тех кошачьих, которые точно хорошо умеют плавать и нормально общаются с водой, это тигры, ягуары, они прямо охотятся в воде, они могут охотиться на рыбу, могут охотиться на аллигаторов даже других хищников", — отмечает эксперт.

Именно поэтому, по словам Лебедева, домашние коты не утратили способности плавать полностью. Как часть генетического фонда у них остается информация о том, что такое вода. Но это не значит, что каждый кот должен чувствовать себя в воде как рыба.

Генетическая память играет свою роль

Напомним, как ранее писал "Телеграф", кот гадит в тапке не просто так: ветеринар объяснил, что на самом деле означает это поведение.