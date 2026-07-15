Забудьте про сліди на футболці: чим видалити плями від дезодоранта без дорогої хімії

Повернути одягу охайний вигляд можна за допомогою засобів, які є в кожному домі

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Жовті або білі сліди від дезодоранта на одязі часто залишаються навіть після прання. Особливо помітними вони стають на світлих футболках і сорочках, але позбутися їх можна за допомогою простих домашніх засобів, не вдаючись до агресивної побутової хімії.

Докладніше про це розповіло видання ALDI.

Перед будь-яким способом очищення варто перевірити реакцію тканини на непомітній ділянці. Також не рекомендується прасувати чи сушити річ у сушильній машині, доки пляма повністю не зникне — висока температура може остаточно закріпити забруднення.

Найефективніші домашні засоби:

Харчова сода. Змішайте соду з невеликою кількістю води до стану густої пасти, нанесіть на пляму та залиште приблизно на 30 хвилин. Потім акуратно потріть м'якою щіткою і виперіть річ.

Білий оцет. Змішайте оцет із водою у рівних пропорціях, обробіть забруднену ділянку, залиште на 20–30 хвилин і після цього виперіть одяг.

Лимонний сік. Натуральна кислота допомагає освітлити жовті сліди. Достатньо нанести сік на пляму, залишити приблизно на пів години та випрати тканину. Для кольорових речей цей спосіб краще спочатку протестувати.

Господарське або рідке мило. Якщо пляма свіжа, її часто можна видалити звичайним милом. Забруднення потрібно добре намилити, трохи потерти й залишити на кілька хвилин перед пранням.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, завдяки чому жовті плями на подушці зникнуть без соди та оцту: цей засіб вже є у вас вдома.