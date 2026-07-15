Забудьте про сліди на футболці: чим видалити плями від дезодоранта без дорогої хімії
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Повернути одягу охайний вигляд можна за допомогою засобів, які є в кожному домі
Жовті або білі сліди від дезодоранта на одязі часто залишаються навіть після прання. Особливо помітними вони стають на світлих футболках і сорочках, але позбутися їх можна за допомогою простих домашніх засобів, не вдаючись до агресивної побутової хімії.
Докладніше про це розповіло видання ALDI.
Перед будь-яким способом очищення варто перевірити реакцію тканини на непомітній ділянці. Також не рекомендується прасувати чи сушити річ у сушильній машині, доки пляма повністю не зникне — висока температура може остаточно закріпити забруднення.
Найефективніші домашні засоби:
- Харчова сода. Змішайте соду з невеликою кількістю води до стану густої пасти, нанесіть на пляму та залиште приблизно на 30 хвилин. Потім акуратно потріть м'якою щіткою і виперіть річ.
- Білий оцет. Змішайте оцет із водою у рівних пропорціях, обробіть забруднену ділянку, залиште на 20–30 хвилин і після цього виперіть одяг.
- Лимонний сік. Натуральна кислота допомагає освітлити жовті сліди. Достатньо нанести сік на пляму, залишити приблизно на пів години та випрати тканину. Для кольорових речей цей спосіб краще спочатку протестувати.
- Господарське або рідке мило. Якщо пляма свіжа, її часто можна видалити звичайним милом. Забруднення потрібно добре намилити, трохи потерти й залишити на кілька хвилин перед пранням.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, завдяки чому жовті плями на подушці зникнуть без соди та оцту: цей засіб вже є у вас вдома.