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Забудьте о пятнах на футболке: чем удалить следы от дезодоранта без дорогой химии

Автор
Юлия Закирова
Дата публикации
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Автор
Проверенный способ удалить загрязнение
Проверенный способ удалить загрязнение. Фото Телеграф

Вернуть одежде опрятный вид можно при помощи средств, которые есть в каждом доме

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Желтые или белые следы от дезодоранта на одежде часто остаются даже после стирки. Особенно заметными они становятся на светлых футболках и рубашках, но избавиться от них можно с помощью простых домашних средств, не прибегая к агрессивной бытовой химии.

Подробнее об этом рассказало издание ALDI.

Перед любым способом очищения следует проверить реакцию ткани на незаметном участке. Также не рекомендуется утюжить или сушить вещь в сушильной машине, пока пятно полностью не исчезнет — высокая температура может окончательно закрепить загрязнение.

Самые эффективные домашние средства:

  • Пищевая сода. Смешайте соду с небольшим количеством воды до густой пасты, нанесите на пятно и оставьте примерно на 30 минут. Затем аккуратно потрите мягкой щеткой и постирайте вещь.
  • Белый уксус. Смешайте уксус с водой в равных пропорциях, обработайте загрязненный участок, оставьте на 20–30 минут и после этого постирайте одежду.
  • Лимонный сок. Естественная кислота помогает осветить желтые следы. Достаточно нанести сок на пятно, оставить примерно на полчаса и постирать ткань. Для цветных вещей этот способ лучше поначалу протестовать.
  • Хозяйственное или редкое мыло. Если пятно свежее, его часто можно удалить обычным мылом. Загрязнение нужно хорошо намылить, немного потереть и оставить на несколько минут перед стиркой.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, благодаря чему желтые пятна на подушке пропадут без соды и уксуса: это средство уже есть у вас дома.

Теги:
#Одежда #Пятна #Лайфхак