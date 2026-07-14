Цей літній лайфхак дозволяє носити кросівки без шкарпеток і не страждати від запаху

Один аксесуар змінить відчуття від кросівок

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Влітку багато хто хоче носити кросівки без шкарпеток, але швидко стикається з проблемою — пітливістю ніг, дискомфортом і неприємним запахом взуття.

Через це доводиться вибирати між комфортом і свіжістю, хоча вирішити проблему можна досить просто. Про це написали в "La Vanguardia".

Один із доступних способів — спеціальні клейкі устілки, які кріпляться всередині взуття. Вони допомагають зменшити ковзання ноги, вбирають зайву вологу та запобігають появі запахів.

Приклад клейких устілок. Фото: згенероване ШІ

Найкраще для літа підходять устілки з натуральних матеріалів, зокрема коркові. Вони добре пропускають повітря та допомагають поглинати піт, що утворюється під час ходьби.

Експерти радять розміщувати такі устілки у місцях, де ноги найбільше контактують із підошвою — у зоні п’яти, середини стопи та носка. Це допомагає довше зберігати взуття свіжим навіть у спекотну погоду.

Також важливо обирати кросівки з якісних матеріалів, що дихають. Натуральна шкіра, замша та тканини, які добре пропускають повітря, знижують ризик появи надмірної вологи й неприємних запахів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому шльопанці — це не вуличне взуття. Це пояснив швець із багаторічним досвідом Микола Фокін.