Нова підстава для відстрочки: ще одній категорії чоловіків хочуть дати "паузу" від мобілізації на 1 рік
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Пропозицію розглянуть, якщо її підтримають 25 тисяч осіб
В Україні пропонують запровадити відстрочку від мобілізації для чоловіків після народження дитини. Таким чином хочуть подолати "демографічну кризу" та "стимулювати народжуваність".
Відповідна петиція з’явилася на сайті Кабміну.
Що хочуть змінити – деталі
Автор ініціативи заявляє про "катастрофічну демографічну кризу" і зазначає, що сьогодні право на відстрочку мають лише багатодітні батьки (троє та більше дітей). Однак через війну багато родин бояться заводити навіть першу дитину.
"Головний страх молодих матерів — залишитися наодинці з немовлям на руках без фізичної, моральної та фінансової підтримки чоловіка, якщо його мобілізують одразу після пологів", — йдеться у тексті звернення.
У зв’язку з цим у петиції просять внести зміни до законодавства та надати гарантоване право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації чоловікам (батькам) строком на 1 рік з моменту народження дитини.
Що дасть прийняття цього закону:
На думку автора, запровадження нової підстави для відстрочки матиме такі переваги:
- Подолання демографічної кризи.
"Це стане найпотужнішим сигналом для українських сімей: держава захищає материнство і дитинство".
- Захист психологічного стану матері та дитини.
"Присутність батька у перший рік життя дитини є критично важливою для запобігання післяпологовій депресії у жінок та забезпечення повноцінного догляду за немовлям в умовах постійних повітряних тривог, відключень світла та стресу".
- Збереження інституту сім’ї.
"Родина матиме час адаптуватися до нових умов, чоловік зможе забезпечити фінансову подушку на час перебування дружини у декретній відпустці".
Для розгляду петиції потрібно 25 тисяч голосів. Станом на 15 липня зібрано 11 підписів.
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