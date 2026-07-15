Нова підстава для відстрочки: ще одній категорії чоловіків хочуть дати "паузу" від мобілізації на 1 рік

Пропозицію розглянуть, якщо її підтримають 25 тисяч осіб

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В Україні пропонують запровадити відстрочку від мобілізації для чоловіків після народження дитини. Таким чином хочуть подолати "демографічну кризу" та "стимулювати народжуваність".

Відповідна петиція з’явилася на сайті Кабміну.

Що хочуть змінити – деталі

Автор ініціативи заявляє про "катастрофічну демографічну кризу" і зазначає, що сьогодні право на відстрочку мають лише багатодітні батьки (троє та більше дітей). Однак через війну багато родин бояться заводити навіть першу дитину.

"Головний страх молодих матерів — залишитися наодинці з немовлям на руках без фізичної, моральної та фінансової підтримки чоловіка, якщо його мобілізують одразу після пологів", — йдеться у тексті звернення.

У зв’язку з цим у петиції просять внести зміни до законодавства та надати гарантоване право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації чоловікам (батькам) строком на 1 рік з моменту народження дитини.

Петиція про відстрочку

Що дасть прийняття цього закону:

На думку автора, запровадження нової підстави для відстрочки матиме такі переваги:

Подолання демографічної кризи.

"Це стане найпотужнішим сигналом для українських сімей: держава захищає материнство і дитинство".

Захист психологічного стану матері та дитини.

"Присутність батька у перший рік життя дитини є критично важливою для запобігання післяпологовій депресії у жінок та забезпечення повноцінного догляду за немовлям в умовах постійних повітряних тривог, відключень світла та стресу".

Збереження інституту сім’ї.

"Родина матиме час адаптуватися до нових умов, чоловік зможе забезпечити фінансову подушку на час перебування дружини у декретній відпустці".

Для розгляду петиції потрібно 25 тисяч голосів. Станом на 15 липня зібрано 11 підписів.

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", петиція проти нового Цивільного кодексу миттєво набрала голоси : українці проти "домобуду".