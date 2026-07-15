Новое основание для отсрочки: еще одной категории мужчин хотят дать "паузу" от мобилизации на 1 год

Предложение рассмотрят, если его поддержат 25 тысяч человек

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В Украине предлагают ввести отсрочку от мобилизации для мужчин после рождения ребенка. Таким образом хотят преодолеть "демографический кризис" и "стимулировать рождаемость".

Соответствующая петиция появилась на сайте Кабмина.

Что хотят изменить — детали

Автор инициативы заявляет о "катастрофическом демографическом кризисе" и отмечает, что сегодня право на отсрочку имеют только многодетные родители (трое и больше детей). Однако из-за войны многие семьи боятся заводить даже первого ребенка.

"Главный страх молодых матерей – остаться наедине с младенцем на руках без физической, моральной и финансовой поддержки мужчины, если его мобилизуют сразу после родов", – говорится в тексте обращения.

В связи с этим в петиции просят внести изменения в законодательство и предоставить гарантированное право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации мужчинам (родителям) сроком на 1 год с момента рождения ребенка.

Петиция об отсрочке

Что даст принятие этого закона:

По мнению автора, введение нового основания для отсрочки будет иметь следующие преимущества:

Преодоление демографического кризиса.

"Это станет мощнейшим сигналом для украинских семей: государство защищает материнство и детство".

Защита психологического состояния матери и ребенка.

"Присутствие отца в первый год жизни ребенка критически важно для предотвращения послеродовой депрессии у женщин и обеспечения полноценного ухода за младенцем в условиях постоянных воздушных тревог, отключений света и стресса".

Сохранение института семьи.

"У семьи будет время адаптироваться к новым условиям, муж сможет обеспечить финансовую подушку на время пребывания жены в декретном отпуске".

Для рассмотрения петиции требуется 25 тысяч голосов. По состоянию на 15 июля собрано 11 подписей.

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", петиция против нового Гражданского кодекса мгновенно набрала голоса: украинцы против "домостроя".