Новое основание для отсрочки: еще одной категории мужчин хотят дать "паузу" от мобилизации на 1 год
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Предложение рассмотрят, если его поддержат 25 тысяч человек
В Украине предлагают ввести отсрочку от мобилизации для мужчин после рождения ребенка. Таким образом хотят преодолеть "демографический кризис" и "стимулировать рождаемость".
Соответствующая петиция появилась на сайте Кабмина.
Что хотят изменить — детали
Автор инициативы заявляет о "катастрофическом демографическом кризисе" и отмечает, что сегодня право на отсрочку имеют только многодетные родители (трое и больше детей). Однако из-за войны многие семьи боятся заводить даже первого ребенка.
"Главный страх молодых матерей – остаться наедине с младенцем на руках без физической, моральной и финансовой поддержки мужчины, если его мобилизуют сразу после родов", – говорится в тексте обращения.
В связи с этим в петиции просят внести изменения в законодательство и предоставить гарантированное право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации мужчинам (родителям) сроком на 1 год с момента рождения ребенка.
Что даст принятие этого закона:
По мнению автора, введение нового основания для отсрочки будет иметь следующие преимущества:
- Преодоление демографического кризиса.
"Это станет мощнейшим сигналом для украинских семей: государство защищает материнство и детство".
- Защита психологического состояния матери и ребенка.
"Присутствие отца в первый год жизни ребенка критически важно для предотвращения послеродовой депрессии у женщин и обеспечения полноценного ухода за младенцем в условиях постоянных воздушных тревог, отключений света и стресса".
- Сохранение института семьи.
"У семьи будет время адаптироваться к новым условиям, муж сможет обеспечить финансовую подушку на время пребывания жены в декретном отпуске".
Для рассмотрения петиции требуется 25 тысяч голосов. По состоянию на 15 июля собрано 11 подписей.
Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", петиция против нового Гражданского кодекса мгновенно набрала голоса: украинцы против "домостроя".