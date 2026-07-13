Забудьте про плісняву: що покласти до малини, щоб вона не зіпсувалася

Зазвичай малина псується буквально за пару годин після покупки

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Малина — одна з найніжніших ягід. Уже за кілька годин після збору або купівлі вона може стати м'якою, пустити сік і почати псуватися. Але є простий спосіб подовжити термін зберігання малини та зберегти її смак і текстуру без зайвих зусиль.

Чому малина псується так швидко

У малини тонка шкірка, пухка м'якоть і дуже високий вміст води. Саме ця "повітряність" і робить ягоду такою ніжною на смак, але вона ж перетворюється на головну проблему під час зберігання. Будь-який механічний вплив призводить до того, що малина мнеться і виділяє сік. А сік разом із конденсатом на дні упаковки створює ідеальне вологе середовище для плісняви.

Якщо малина лежить щільним шаром у закритій пластиковій коробці, вона може зіпсуватися буквально за кілька годин. Причому достатньо однієї підгнилої ягоди, щоб процес перекинувся на всю упаковку.

Як зберігати малину, щоб вона не цвіла

Переберіть ягоди одразу після купівлі. Усі м'які, тріснуті або вже зіпсовані ягоди потрібно одразу прибрати. Вони зіпсують сусідні екземпляри за лічені години. Застеліть дно контейнера паперовим рушником. Він вбирає зайву вологу і не дає малині контактувати з мокрим дном упаковки. Розподіліть ягоди тонким шаром. Малину не можна утрамбовувати або накладати гіркою.

Малина. Фото: Canva

Не закривайте контейнер герметично. Малині потрібен доступ повітря. Для зберігання підійде коробка з кришкою, що прилягає нещільно, або ємність з отворами для вентиляції. Змінюйте паперовий рушник за потреби. Якщо він відволог за кілька годин, замініть його на сухий, акуратно переклавши ягоди. Не мийте малину заздалегідь. Вода, що залишилася на поверхні ягід, прискорює розм'якшення та появу плісняви. Мити малину потрібно безпосередньо перед подачею на стіл, а потім одразу ж промокнути паперовим рушником.

Такий спосіб зберігання без промивання і з паперовою "підстилкою" дозволяє малині залишатися свіжою в холодильнику на кілька днів довше, ніж при звичайному зберіганні в закритій упаковці.