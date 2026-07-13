Забудьте про плісняву: що покласти до малини, щоб вона не зіпсувалася
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Зазвичай малина псується буквально за пару годин після покупки
Малина — одна з найніжніших ягід. Уже за кілька годин після збору або купівлі вона може стати м'якою, пустити сік і почати псуватися. Але є простий спосіб подовжити термін зберігання малини та зберегти її смак і текстуру без зайвих зусиль.
Чому малина псується так швидко
У малини тонка шкірка, пухка м'якоть і дуже високий вміст води. Саме ця "повітряність" і робить ягоду такою ніжною на смак, але вона ж перетворюється на головну проблему під час зберігання. Будь-який механічний вплив призводить до того, що малина мнеться і виділяє сік. А сік разом із конденсатом на дні упаковки створює ідеальне вологе середовище для плісняви.
Якщо малина лежить щільним шаром у закритій пластиковій коробці, вона може зіпсуватися буквально за кілька годин. Причому достатньо однієї підгнилої ягоди, щоб процес перекинувся на всю упаковку.
Як зберігати малину, щоб вона не цвіла
- Переберіть ягоди одразу після купівлі. Усі м'які, тріснуті або вже зіпсовані ягоди потрібно одразу прибрати. Вони зіпсують сусідні екземпляри за лічені години.
- Застеліть дно контейнера паперовим рушником. Він вбирає зайву вологу і не дає малині контактувати з мокрим дном упаковки.
- Розподіліть ягоди тонким шаром. Малину не можна утрамбовувати або накладати гіркою.
- Не закривайте контейнер герметично. Малині потрібен доступ повітря. Для зберігання підійде коробка з кришкою, що прилягає нещільно, або ємність з отворами для вентиляції.
- Змінюйте паперовий рушник за потреби. Якщо він відволог за кілька годин, замініть його на сухий, акуратно переклавши ягоди.
- Не мийте малину заздалегідь. Вода, що залишилася на поверхні ягід, прискорює розм'якшення та появу плісняви. Мити малину потрібно безпосередньо перед подачею на стіл, а потім одразу ж промокнути паперовим рушником.
Такий спосіб зберігання без промивання і з паперовою "підстилкою" дозволяє малині залишатися свіжою в холодильнику на кілька днів довше, ніж при звичайному зберіганні в закритій упаковці.