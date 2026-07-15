Гіркі огірки стануть смачними: цей простий трюк врятує весь урожай

Літня спека може негативно вплинути не лише на комфорт, а й на врожай.

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Однією з найпоширеніших проблем для городників у цей період стають огірки з неприємною гіркотою. Через це багато хто вважає такі плоди непридатними до вживання, однак позбутися небажаного присмаку можна за допомогою простих домашніх способів. Про це повідомляє "Телеграф".

Причиною гіркоти в огірках є природна речовина кукурбітацин. Рослина починає виробляти її у відповідь на стресові умови — тривалу спеку, нестачу вологи, різкі перепади температур або неправильний догляд. Найбільше цієї речовини накопичується біля плодоніжки та у шкірці огірка.

Попри неприємний смак, такі овочі не обов’язково викидати. Один із найпростіших способів повернути їм кращі смакові властивості — замочити огірки у холодній воді. Для цього потрібно зрізати кінчики плодів і залишити їх у прохолодній воді на кілька годин. Така процедура допомагає зменшити гіркоту та зробити огірки більш хрусткими.

Ще один варіант — очистити овочі від шкірки. Оскільки саме у верхньому шарі та біля кінчиків міститься найбільша кількість кукурбітацину, видалення шкірки може значно покращити смак.

Популярним домашнім методом також залишається використання солі. Нарізані огірки можна посипати сіллю та залишити приблизно на 30 хвилин, після чого промити водою. Існує й швидший спосіб: розрізати огірок навпіл і потерти зрізи один об один. Після появи білої піни овоч потрібно промити — разом із нею частково виходить і гіркий присмак.

Навіть якщо після всіх процедур огірки все ще мають легку гіркоту, їх можна використати для консервації. Під час маринування сіль, оцет і спеції допомагають нейтралізувати небажаний смак, тому в готових зимових заготовках він зазвичай не відчувається.

Таким чином, гіркі огірки після спеки — не причина позбавлятися врожаю. Кілька простих кухонних прийомів допоможуть повернути овочам приємний смак і використати їх для свіжих страв або домашніх заготовок.