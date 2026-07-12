Замість смітника — у справу: як стара губка може полегшити прання

Замість спеціальних засобів можна використати цей простий домашній лайфхак

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Багато людей одразу позбуваються старих кухонних губок, щойно вони втрачають вигляд. Проте навіть така річ може принести користь у побуті.

Один із простих способів повторного використання — покласти губку в барабан пральної машини під час прання. Про цей спосіб написали в "Іos Аndes 142".

За словами фахівців, звичайна пориста губка здатна затримувати частину ворсу, ниток і шерсті домашніх тварин, які відокремлюються від одягу під час прання. Завдяки цьому вони менше осідають на речах і частково не потрапляють у зливну систему пральної машини.

Такий спосіб особливо стане у пригоді власникам котів і собак, адже губка допомагає зібрати хоча б частину шерсті, яка часто залишається на одязі навіть після прання.

Що зробити зі старої губки. Фото: yahoo/shopping

Як правильно використовувати губку

Для цього підійде чиста поролонова губка без металевого або жорсткого абразивного шару. Її потрібно покласти в барабан разом із білизною перед початком прання.

Якщо прати великі речі, наприклад ковдри чи рушники, можна використовувати дві або три губки. Після завершення циклу їх слід промити від зібраного ворсу та шерсті, а потім використовувати повторно, доки губка не почне руйнуватися.

Про що варто пам'ятати

Експерти радять не застосовувати цей спосіб під час прання дуже делікатних тканин, зокрема шовку чи мережива. Перед кожним використанням потрібно переконатися, що губка чиста та не кришиться.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де можна використати непотрібні старі подушки.