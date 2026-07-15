Комарі більше не набридатимуть: як зробити копійчайний засіб за хвилину
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Цей спосіб не потребує великих витрат і не містить хімічних засобів
У літній період комарі часто стають справжньою проблемою в будинках і квартирах. Однак для боротьби з ними не завжди потрібно використовувати хімічні засоби.
Експерти з "Оk Diario" звертають увагу на простий домашній метод — лимон із гвоздикою. Цей спосіб давно відомий у побуті та залишається популярним завдяки доступності й простоті приготування.
Для цього потрібно лише розрізати лимон навпіл і вставити в м’якоть кілька бутонів гвоздики. Такий засіб можна поставити на стіл, біля вікна або в інших місцях.
Найкраще розташовувати лимон із гвоздикою там, де комарі найчастіше потрапляють у приміщення — біля вікон, дверей або на кухні.
Поєднання лимона та гвоздики має сильний аромат, який комарам неприємний. Крім того, такий натуральний "репелент" не потребує великих витрат і не містить додаткових хімічних компонентів.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які рослини можуть допомогти відлякувати комарів у літній період. Деякі з них не лише захищають від комах, а й додають оселі приємного аромату.